Liderança Social para Gestores destina-se a capacitar profissionais para apoiar a gestão e sustentabilidade de organizações do terceiro sector. Inscrições estão abertas e programa tem início a 26 de setembro.

14 Setembro 2023, 11h08

Tem início dia 26 de setembro a sétima edição do programa Liderança Social para Gestores que pretendem apoiar organizações sociais. A formação realiza-se nas instalações da Nova SBE no Campus de Carcavelos e as inscrições já estão abertas.

A formação está integrada na Iniciativa para a Equidade Social, uma parceria da Fundação “la Caixa”, BPI e Nova SBE e tem como objetivo capacitar profissionais do sector privado com os conhecimentos e network necessários para colocarem a sua experiência ao dispor do sector da economia social.

O programa realiza de 26 a 29 setembro e a 13 de outubro. São três dias e meio de aprendizagem divididos em várias fases, que permitem aos participantes ter uma experiência transversal: learn, apply & engage. Entre outros, serão abordados temas como o contexto social, político e histórico do sector e o quadro jurídico, modelos de governance, fundraising, medição de impacto das organizações sociais. Também haverá momentos que permitam aos participantes ter contacto direto com organizações e conselheiros de referência, partilhando testemunhos e exemplos de boas práticas.

Os participantes contam ainda com a possibilidade de vir a integrar um órgão social numa organização social de referência.

Na última edição, o Programa Liderança Social para Gestores alargou a sua abrangência ao Porto, através de uma parceria com a Católica Porto Business School.

Nas seis edições anteriores, segundo dados dos promotores, 120 gestores foram formados no âmbito do programa, sendo apoiadas atualmente 24 organizações sociais por cerca de 60 conselheiros em voluntariado de competências. Até 2025, o programa quer chegar a novas geografias.

A Iniciativa para a Equidade Social lembra que em 2023, Portugal registou uma taxa de risco de pobreza superior à média da UE (18,4% vs. 16,8%), valores que se refletem diariamente em novos pedidos de apoio às organizações sociais que acompanham famílias e ajudam a melhorar as condições de vida de milhares de pessoas em todo o país.