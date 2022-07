Nova Zelândia regista taxa de inflação mais elevada desde 1990

A taxa de inflação na Nova Zelândia, em junho, atingiu os 7,3% em termos homólogos, a maior alta desde 1990, segundo dados oficiais divulgados hoje.

O Gabinete de Estatísticas da Nova Zelândia indicou num comunicado que o Índice de Preços ao Consumidor, indicador que serve para medir a inflação, aumentou 1,7% no segundo trimestre de 2022.

O gabinete apontou que a inflação anual foi impulsionada pelo aumento dos preços das casas novas, que na primeira metade deste ano subiram 18%, enquanto as rendas de casas alugadas aumentaram 4,3% entre abril e junho.

“Problemas na cadeia industrial, custos laborais e uma crescente procura continuam a aumentar o custo de construção de novas habitações”, disse Jason Attewell, porta-voz do gabinete.

A instituição indicou ainda que o preço da gasolina aumentou 32% em termos homólogos, a maior subida desde 1985, enquanto o gasóleo ficou 74% mais caro nesse mesmo período.

“Fatores globais, como o impacto atual da pandemia nas cadeias industriais e a guerra na Ucrânia, estão a afetar os preços, principalmente combustíveis e materiais de construção”, disse o ministro das Finanças da Nova Zelândia, Grant Robertson, num outro comunicado.

A alta do índice de preços ao consumidor obrigou o banco central da Nova Zelândia a elevar as taxas de juros na semana passada de 2% para 2,5%, pela sexta vez consecutiva, não tendo descartado a adoção de novas subidas para estabilizar a inflação, numa faixa entre 1% e 3%.

Também a Reserva Federal (Fed) norte-americana começou em março a subir as taxas de juro para conter a inflação. Em junho, a Fed aprovou um aumento mais agressivo de 75 pontos base na sua taxa de juro de referência, o maior desde 1994.

A inflação subiu em junho nos Estados Unidos e atingiu 9,1%, em termos homólogos, o nível mais alto desde novembro de 1981, segundo o índice de preços no consumidor divulgado na quarta-feira pelo Departamento do Trabalho.

A inflação e as crises alimentares e energéticas ameaçam agravar a situação da fome, que afeta 811 milhões de pessoas em todo o mundo, com 276 milhões em fome extrema em comparação com 135 milhões antes da pandemia, de acordo com o Programa Alimentar Mundial.