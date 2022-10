O Centro Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG), em Guimarães, vai mostrar o seu acervo na íntegra, numa exposição que adota o título do número de peças a expor: “1.128 objetos”.

No ano em que comemora o seu décimo aniversário, o CIAJG desenvolve um programa intenso que propõe renovar a forma como nos relacionamos com o museu e as suas coleções. Exposições, música e debates ocuparão todo o CIAJG, permitindo ao público experimentar novas formas de encontro e fruição, permeadas pela política, identidades e subjetividades. “Vamos esvaziar as reservas do CIAJG e a coleção toda sobe ao piso 1”, revelou Marta Mestre, durante uma apresentação à imprensa da programação do próximo quadrimestre da cooperativa.

