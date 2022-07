As pensões antecipadas que vierem a ser iniciadas em 2023 deverão ser sujeitas a um corte do fator de sustentabilidade menos severo do que aquele que está hoje em vigor.

Essa penalização varia em função da esperança média de vida aos 65 anos e os especialistas ouvidos pelo Jornal Económico acreditam que, no triénio que termina este ano, esse indicador deverá voltar a cair, já que será o primeiro a cobrir somente anos pandémicos.

