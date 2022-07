Novo aeroporto. PSD admite fazer conjunto de audições com técnicos especializados

O presidente do Partido Social Democrata (PSD), Luís Montenegro disse, esta terça-feira, aos jornalistas que o partido está a realizar um conjunto de audições no âmbito da construção do novo aeroporto.

Luís Montenegro falava sobre o encontro de sexta-feira com o primeiro-ministro quando foi questionado sobre se o tema do novo aeroporto tinha sido abordado. O líder social democrata admitiu que discutiram o assunto, embora tenha sido uma “parte pequena da reunião”.

No entanto, Montenegro admitiu ter dito a António Costa que “no PSD estamos a fazer um conjunto de audições com técnicos especializados e entidades que têm opiniões formadas sobre o tema e que podem ajudar a ter um retrato completo daquilo que é o ponto de situação hoje”. O social democrata não identificou quais as entidades ou especialistas envolvidos.

Ainda a falar sobre o novo aeroporto de Lisboa, Montenegro sublinhou que “o Governo nos sete anos que já leva de exercício de mandato não decidiu a localização do novo aeroporto, isso é factual”. “Nem sequer conseguiu chegar ao fim do concurso público que lançou para fazer uma avaliação ambiental estratégica”, referiu.

Enquanto o novo aeroporto não é construído o PSD defende que outras “coisas já deviam ter sido feitas”. “Uma delas são as obras que são imperiosas no aeroporto General Humberto Delgado e que já deviam ter sido feitas nomeadamente aproveitando o facto de durante dois anos toda a atividade aeroportuária ter caído de forma abrupta”, apontou o presidente do PSD.

Nesta matéria, Montenegro considerou ainda que não “há mais tempo a perder”. “O aeroporto tem problemas que hoje são notícia que do ponto de vista do turismo é uma notícia negativa. Se as obras já tivessem sido feitas se calhar já tínhamos condições para ter um modelo diferente da receção dos nossos turistas”, frisou.