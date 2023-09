A 6 de outubro, os presentes vão deliberar sobre “a modificação da plataforma de negociação onde as obrigações hipotecárias estão admitidas à negociação, da Euronext Dublin para a Euronext Lisboa”.

6 Setembro 2023, 20h34

O Novobanco convocou uma assembleia de obrigacionistas para 06 de outubro, em Lisboa, na qual vai ser votada, entre outros pontos, a modificação da plataforma de negociação das obrigações hipotecárias da Euronext Dublin para Lisboa, foi comunicado.

Por outro lado, vão votar a exclusão da DBRS como agência de notação de risco de crédito para as obrigações hipotecárias e deliberar sobre a modificação do mecanismo de extensão de maturidade das obrigações hipotecárias de ‘conditional pass-through’ para ‘soft-bullet’, bem como sobre a “remoção da conta de reserva detida pelo emitente junto do Account Bank em benefício das obrigações hipotecárias e sobre a substituição por uma reserva de liquidez”.

Da ordem de trabalhos faz igualmente parte, por referência às obrigações hipotecárias das séries um, dois, três, quatro e cinco, votar a inclusão de disposições que regulem a descontinuação de indicies de referência, “equivalentes às aplicáveis às obrigações hipotecárias” das séries seis e sete.