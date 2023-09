Bill Anderson, que está à frente do grupo desde junho, está ansioso para mostrar aos investidores as melhorias rápidas do grupo, de forma a ganhar tempo para traçar um plano de reestruturação mais amplo nos próximos meses.

14 Setembro 2023, 19h40

O novo CEO da Bayer, uma empresa química e farmacêutica alemã, planeia cortar cargos de gestão da empresa para acelerar a tomada de decisões do grupo industrial alemão, que enfrenta pressão por parte dos investidores, segundo a “Reuters”.

Bill Anderson, que está à frente do grupo desde junho, está ansioso para mostrar aos investidores as melhorias rápidas do grupo, de forma a ganhar tempo para traçar um plano de reestruturação mais amplo nos próximos meses.

O CEO do grupo alemão planeia apresentar em breve os planos iniciais para cortes, numa reunião de estratégia interna, de acordo com fontes ouvidas pela “Reuters”, as medidas vão afetar as camadas médias e superiores da gestão, o que vai resultar em custos únicos não especificados, o número de funcionários que vão ser afetados ainda é desconhecido.

Anderson é um ex-executivo do grupo Roche, afirmou aos analistas, após a divulgação dos resultados do segundo trimestre, que muita burocracia, juntamente com as dívidas da empresa e as ações relacionadas com a Roundup, significava que a empresa está a perder oportunidades.

“O excesso de litígios, a burocracia corporativa, os níveis de dívida, tudo isto pesa na nossa capacidade de nos concentrarmos na missão”, afirmou Anderson em agosto.