Novo contrato de Bruno Fernandes coloca-o no top 3 dos mais bem pagos do clube

Bruno Fernandes assinou um novo contrato com o Manchester United que fará com que o médio português seja um dos três jogadores mais bem pagos do clube. De acordo com o “The Guardian”, toda a parte burocrática do processo de renovação do contrato do médio do United até 2027 já está pronta e o clube prepara-se para anunciar a novidade. As conversações começaram em julho e há duas semanas chegaram a acordo.

Bruno Fernandes, que saiu do Sporting em janeiro de 2020, tinha na altura assinado um contrato de cinco anos e meio, com a opção de prolongar por mais um ano. Este novo acordo acrescenta mais uma época ao contrato e aumenta substancialmente o salário do jogador.

Apesar de a forma do jogador de 27 anos ter caído esta temporada, é considerado pelo United como uma parte central do seu futuro, independentemente de quem assumir o cargo de treinador.

Bruno Fernandes marcou os dois golos de Portugal na terça-feira, ao bater a Macedónia do Norte para garantir a qualificação para o Mundial do Qatar. Até à data, fez 49 golos em 117 jogos pelo clube inglês.