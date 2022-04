Novo crédito ao consumo sobe em fevereiro. Crédito pessoal lidera subida

O novo crédito ao consumo subiu em fevereiro em todos os segmentos segundo os dados da “evolução dos novos créditos aos consumidores”, do Banco de Portugal.

O crédito pessoal liderou a subida no que toca quer a montante concedido, quer a número de contratos.

Em fevereiro o novo crédito pessoal subiu 20,3% para 313 milhões de euros. O crédito automóvel cresceu 14,9% para 214 milhões e o crédito através de cartões e descobertos bancários cresceu 8,5% para 97 milhões de euros.

Em termos de montantes os outros créditos pessoais (sem finalidade específica, lar, consolidado e outras finalidades) subiram 20,8% para 302,2 milhões de euros, o que traduz ainda uma subida de 65,7% face a fevereiro do ano passado.

No total dos segmentos, em fevereiro foram concedidos 624,3 milhões de euros em novos créditos ao consumo, o que traduz uma subida de 16,4% face a janeiro e de 61,2% face ao mesmo mês do ano passado.

No que se refere a número de contratos foram celebrados no mês de fevereiro mais 22,4% no crédito ao consumo (45.406); no crédito automóvel foram celebrados mais 14.844 contratos o que traduz uma subida mensal de 13,4% e no segmento cartões e descoberto o número cresceu 7,4% para 67.911 contratos.