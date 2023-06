A Admar SCR lançou o fundo de investimento Golden Estate FCR que conta neste momento com 16 investidores de várias nacionalidades e verbas investidas entre os 100 mil euros e os 2,5 milhões de euros.

A empresa gestora de capital de risco Admar SCR lançou um fundo de investimento imobiliário no valor de 100 milhões de euros, com o objetivo de impulsionar o crescimento e o desenvolvimento económico em Portugal e apostar também no mercado internacional.

O fundo denominado por Golden Estate FCR conta, neste momento, com 16 investidores de várias nacionalidades e verbas investidas entre os 100 mil e os 2,5 milhões de euros, tendo como foco oportunidades de investimento em empresas que atuam nos sectores imobiliário, incluindo áreas residenciais, logística, escritórios e turismo, bem como em energias renováveis e indústria relacionada com o mercado imobiliário e a construção.

Destes 100 milhões de euros, 75% serão destinados a oportunidades de investimento no mercado português e os restantes 25% no estrangeiro.

O lançamento do fundo Golden Estate FCR, surge após o primeiro fundo de 50 milhões euros da gestora, denominado de Admar FCR, estar integralmente subscrito e investido com sucesso.

O antigo edifício da Federação Portuguesa de Futebol em Lisboa, onde está a ser construído um hotel de 77 quartos é um dos ativos que já faz parte do portefólio.

João Cota Dias, Administrador da Admar SCR, refere que “este fundo representa um marco importante na nossa estratégia de crescimento e de investimento e reforça o nosso compromisso em impulsionar o crescimento económico em Portugal e no estrangeiro, bem como dar acesso a investidores estrangeiros e nacionais a projetos de elevado potencial de rentabilidade”.