Novo líder do PSD vai aguentar quatro anos? Ouça o podcast “Maquiavel para Principiantes” de Rui Calafate

Duas lideranças distintas para o mesmo lugar, as sombras que se escondem no dossier dos abusos sexuais na Igreja Católica em Portugal e os passes grátis de Moedas que afinal vão custar 15 milhões de euros.

Nesta edição, vamos ainda falar da segunda volta das presidenciais em França, as multas de Boris Johnson e um PP a recuperar terreno em Espanha.

As sugestões culturais e a acutilante pergunta da semana fecham a edição desta semana.

Este podcast do JE e da autoria de Rui Calafate, conta com a condução de José Carlos Lourinho e o som é cuidado por Nuno Braga. A música está a cargo de KaSpar.

Semana a semana, Rui Calafate folheia este manual com frieza, independência e racionalidade, trazendo temas que vão da política nacional ao panorama internacional, passando pela comunicação e media. No final, conheça as sugestões culturais e as notas mais importantes da semana.