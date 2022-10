Novo ministro das Finanças britânico: “quero ser honesto, vamos ter de tomar decisões difíceis”

O novo ministro das Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, anunciou este sábado, dia seguinte ao da sua nomeação por Liz Truss, que vai ser necessário adotar “decisões difíceis” para rectificar o projeto económico e fiscal da primeira-ministra.

“Um ministro das Finanças não pode controlar os mercados, mas o que posso fazer é mostrar que nós podemos financiar os nossos projetos com os impostos e para isso vai ser necessário tomar decisões muito difíceis”, afirmou Hunt na Sky News.

Jeremy Hunt foi nomeado na sexta-feira pela primeira-ministra conservadora Liz Truss para substituir Kwasi Kwarteng, demitido na sequência da crise económica e financeira que emergiu da crise política no seio dos conservadores.

Hunt é próximo de Rishi Sunak, antigo ministro das Finanças de Boris Johnson e adversário de Liz Truss na campanha para chegar a primeiro-ministro. Agora tem como missão tomar conta do mini-orçamento anunciado em 23 de setembro pelo seu antecessor, que foi mal acolhido pelos mercados, por uma grande parte do partido conservador e pela população britânica em geral.

O novo responsável pelas contas do Estado britânico admitiu que foram cometidos “erros” no mini-orçamento, que previa despesa e cortes massivos de impostos sem uma fonte de financiamento clara.

“A primeira-ministra reconheceu (estes erros), e é por isso que estou aqui”, afirmou Hunt, clarificando que concorda com “os fundamentais” do projeto económico de Truss.

“Quero ser honesto com as pessoas: vamos ter de tomar decisões difíceis, as últimas semanas foram muito difíceis”, insistiu Hunt na sua primeira entrevista enquanto ministro das Finanças.

Especificou, assim, que “a despesa pública não vai aumentar tanto como as pessoas gostariam” e que vai pedir “a todos os departamentos ministeriais que sejam mais eficazes”.

“Alguns impostos não vão ser reduzidos tão rapidamente como as pessoas gostariam”, e “certos impostos vão aumentar”, acrescentou, numa alusão à mais recente concessão feita por Truss na sexta-feira.

A primeira-ministra teve de abdicar da sua proposta de manter o imposto sobre as empresas (equivalente ao IRC em Portugal) nos 19%. Assim, vai mesmo aumentá-lo para 25%, como foi decidido pelo anterior governo conservador.

Há duas semanas, Truss já tinha abdicado de um corte nos impostos para os detentores de grandes fortunas, uma medida que levantou polémica no Reino Unido e críticas de várias fações partido conservador.