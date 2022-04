Novo tiroteio nos EUA, desta vez na Carolina do Sul, faz 12 feridos

Um tiroteio ocorrido na tarde deste sábado num centro comercial em Columbia, capital do estado norte-americano da Carolina do Sul, fez pelo menos 12 feridos, avançou a polícia local, incluindo duas em estado crítico. As autoridades policiais precisaram que 10 pessoas sofreram ferimentos de bala, enquanto outras duas sofreram outros tipos de ferimento.

Citado pela agência Associated Press (AP), o chefe da polícia de Columbia (sudeste dos Estados Unidos), W.H. Holbrook, indicou que oito das vítimas foram transportadas para um hospital local, duas das quais estão em estado crítico e as restantes seis estáveis. As vítimas do tiroteio têm idades entre os 15 e os 73 anos.

O mesmo responsável confirmou ainda que três pessoas que estavam na posse de armas de fogo foram detidas por suspeita de ligação a este tiroteio, que aconteceu numa superfície comercial conhecida como Columbiana Centre. “Não acreditamos que tenha sido uma situação causal”, disse o chefe da polícia de Columbia, acrescentando: “Acreditamos que estas pessoas se conheciam e algo levou ao tiroteio”.

O centro comercial está a ser evacuado, loja por loja, e a polícia está a pedir às pessoas que ainda possam estar no interior da grande superfície para contactarem os serviços de emergência para serem identificadas e localizadas pelas autoridades.