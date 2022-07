Novobanco diz que Câmara já deu “parecer favorável” para algumas alterações ao edifício sede

O Novobanco, na sequência do artigo publicado na última edição do Jornal Económico, que revelava que um despacho da Câmara Municipal de Lisboa – a pedir ao banco esclarecimentos adicionais ao projeto de arquitetura do edifício sede na Avenida da Liberdade – podia condicionar e pôr mesmo em causa a venda que está em curso, enviou um esclarecimento onde afirma que parte do que foi pedido já tinha “uma decisão favorável” da autarquia.

“A colaboração com a CML tem sido bastante positiva, estando neste momento apenas pendente para a conclusão do PIP a resposta a um pedido de esclarecimentos da CML relativo a temas técnicos de fácil resolução, havendo já decisão favorável relativa à pretensão de remoção do gradeamento”, afirma o banco liderado por António Ramalho.

Em causa está um Pedido de Informação Prévio (PIP) referente a eventuais obras de alteração das frentes do edifício que o Novobanco dirigiu à Câmara Municipal de Lisboa. Segundo apurou o Jornal Económico, estas eventuais alterações – a serem feitas, ou não, pelo comprador – visavam remover as grelhas metálicas “de ensombramento” que, literalmente, obstruem a vista das janelas dos múltiplos gabinetes do prédio. Outra proposta feita pelo Novobanco seria a substituição da pedra de liós (a pedra de calcário branca tradicional nos edifícios de Lisboa) que recobre as fachadas.

Tal como foi noticiado, ainda que – segundo disse ao JE uma fonte ligada ao processo – o prédio esteja a ser vendido como está, ou seja sem que esteja condicionada às obras pedidas à CML, uma autorização da autarquia afecta significativamente o valor da venda. Se for negativo afecta negativamente o valor da venda. Ao contrário, com a autorização da CML o comprador fica desde logo com o processo administrativo tratado para o caso de querer proceder a estas alterações das fachadas. O que ajuda no caso de querer transformar a sede do banco, por exemplo, num edifício de habitação ou turismo.

O que aconteceu foi que houve um parecer da Estrutura Consultiva Residente da Carta Municipal do Património Edificado e Paisagístico que concluiu que “da presente informação resulta que não se encontra em condições para a aprovação do projeto de arquitetura”, segundo apurou o JE. No entanto, segundo fontes ligadas ao processo, o parecer dessa Estrutura Consultiva não é vinculativo para a decisão da CML.

A área do Urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa, que é liderada por Joana Castro e Almeida, está a construir uma solução para viabilizar o projeto de arquitetura, segundo fontes.

O Novobanco apresentou junto da CML um PIP para obras de alteração de edifício que ainda está pendente e que inclui uma proposta de alteração das fachadas do edifício, e que mereceu o parecer não favorável da Estrutura Consultiva da Câmara Municipal de Lisboa [Edificação – Informação Prévia (e-EDI/2021/962)]. Nele é dito que “da análise dos documentos relativos ao PIP apresentado pelo Novobanco não resulta evidente a viabilidade de aprovação de projetos de arquitetura que alterem a fachada bem como da galeria podendo assim colocar em causa ou limitar significativamente as expetativas dos potenciais interessados na compra do edifício”.

No entanto é apenas um parecer e não a decisão final da CML. Tudo se encaminha então para que a Câmara autorize a alteração da fachada do edifício da Avenida da Liberdade que é a sede histórica do Novobanco. Esta autorização da Câmara é importante para o futuro vencedor do concurso lançado pelo banco, porque um chumbo poderia pôr em causa a conversão num edifício eficiente e para os usos residencial e hoteleiro.

A shortlist de potenciais compradores da sede do Novobanco em Lisboa, em plena Avenida da Liberdade, está definida. Entre os escolhidos estarão a Merlin Properties, a Vanguard Properties e uma cadeia internacional de hotéis de luxo, a Rosewood Hotels & Resorts, apurou o Jornal Económico. Isto numa lista inicial de mais de 30 entidades que avançaram com propostas não vinculativas para a compra do edifício-sede do Novobanco na Avenida da Liberdade, em Lisboa.