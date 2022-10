Novobanco lança “Linha de Crédito Sustentabilidade 2022” de até 250 milhões

O Novobanco acaba de anunciar a “Linha de Crédito Sustentabilidade 2022” destinada a apoiar as empresas na sua transição energética. Trata-se de uma linha com um limite de 250 milhões de euros para empresas e “Empresários em Nome Individual”.

A linha tem duas finalidades. A primeira é “o apoio ao investimento destinado à transição energética, ou que esteja de acordo com algum dos objetivos ambientais da Taxonomia da UE”. Aqui o prazo máximo do empréstimo são 10 anos.

A linha também ser para o apoio ao fundo de maneio, e está “acessível a empresas com CAE elegível de acordo com a Taxonomia da UE”. Aqui o prazo é até 4 anos.

São várias as atividades económicas elegíveis da taxonomia, “que são consideradas alinhadas com os objetivos da taxonomia quando contribuam significativamente para um dos objetivos (e não causem danos significativos a nenhum dos outros objetivos)”. O primeiro objetivo é a mitigação das alterações climáticas. Isto é, estabilizar o nível de emissões GEE prevenindo a sua produção, investindo na sua redução e/ou em mecanismos de remoção de GEE da atmosfera.

O segundo é a adaptação às alterações climáticas, ou seja, reduzir ou prevenir os danos e riscos esperados, resultante do nível atual e futuro das alterações climáticas, tanto na atividade económica em questão como na sociedade, ambiente e economia em geral.

O terceiro é o uso sustentável e proteção de recursos hídricos e marinhos, ou seja, contribuir para que os padrões de proteção dos recursos hídricos, estabelecidos em diretivas europeias são cumpridos.

Também a transição para uma economia circular surge na lista, e que se traduz por aumentar a durabilidade e promover a reparação, reutilização e revalorização de produtos ou a redução do consumo de recursos através de técnicas específicas de design e escolha de materiais, facilitando o reaproveitamento.

O quinto objetivo é a prevenção e controlo da poluição, isto é, a proteção do ambiente contra a poluição considerando as suas vulnerabilidades e ações de prevenção e remediação; garantir a qualidade do ar exterior; reduzir as emissões nacionais de certos poluentes atmosféricos.

Por fim a proteção e reabilitação da biodiversidade e ecossistemas, que se traduz na proteção, conservação e reabilitação da biodiversidade, dos ecossistemas e dos serviços que estes prestam.

Esta iniciativa na área do financiamento sustentável às empresas, enquadra-se num compromisso do Novobanco para os próximos 3 anos, onde se valorizará o financiamento do investimento que vise a transição energética, promova a economia circular, e uma economia de baixo carbono.

“O Novobanco está consciente do importante papel do sector financeiro no caminho a percorrer para a neutralidade carbónica, prevista no Acordo de Paris, nomeadamente, através da promoção de produtos e serviços financeiros que considerem critérios de sustentabilidade, como a Linha de Crédito Sustentabilidade 2022, apoiando o tecido empresarial na sua transição energética”, avança o banco liderado por Mark Bourke em comunicado.