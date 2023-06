O Novobanco considera que “os requisitos estão em linha com as suas expectativas e são consistentes com o plano de financiamento”.

22 Junho 2023, 20h09

O Novobanco informa que foi notificado pelo Banco de Portugal “relativamente aos requisitos de MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities), em base consolidada, conforme decisão do Conselho Único de Resolução”.

Assim a partir de 1 de janeiro de 2026, o requisito de fundos próprios e de passivos elegíveis será equivalente a 23,47% do total de ativos ponderados pelo risco, “adicionado do requisito combinado de reserva de fundos próprios então aplicável (incluindo O-SII da LSF Nani Investments)”.

O banco tem ainda como requisito 5,91% da exposição do rácio de alavancagem.

Atualmente o requisito combinado de reserva de fundos próprios (incluindo O-SII da LSF Nani Investments) é de 3,02%. “Adicionalmente, o Novobanco informa que, nesta data, não foi aplicado requisito mínimo de subordinação”, segundo o comunicado.

“A decisão sobre o requisito do MREL é baseada na legislação em vigor e está sujeita a revisão anual pelo supervisor, pelo que as metas anunciadas substituem as anteriormente aplicáveis e comunicadas a 25 de maio de 2022”, refere o banco.

