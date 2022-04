Novos casos e internamentos por Covid-19 voltaram a subir na última semana em Portugal

No dia em que o Governo deixou cair a obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos (com exeção em lares ou transportes coletivos), a Direção-Geral de Saúde (DGS) revela que entre 12 a 18 de abril, registou-se um aumento no número de casos confirmados e, consequentemente, internamentos por Covid-19.

De acordo com o boletim semanal, contabilizaram-se 706 novos casos por Covid-19, o que levou a incidência a subir um ponto para 583 por 100 mil habitantes. Em termos acumulados, a entidade liderada por Graça Freitas contabilizou 60.083 novos casos de Covid-19, naquele período.

Em linha com o aumento de novos casos, surge o crescimento de internamentos em enfermaria. Naquele período, registaram-se mais 35 doentes internados para um total de 1.207, enquanto que internados em unidades de cuidados intensivos (UCI) estiveram 46 pessoas, menos 14 quando comparado com a semana anterior.

Registou-se ainda um recuo no número de mortes por Covid-19. Na semana passada, morreram menos nove pessoas tendo morrendo, no total, 139 pessoas. A DGS informa no boletim que o risco de mortalidade decresceu 6% para 13 por um milhão de habitantes.