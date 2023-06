O montante dos novos contratos de crédito aos consumidores registou uma quebra de 26,1% face a março e de 4,8% em comparação com o mesmo período do ano passado.

15 Junho 2023, 11h29

Os novos créditos ao consumo somaram 550,5 milhões de euros em abril, o que representa uma quebra de 26,1% face ao mês anterior e de 4,8% em termos homólogos, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal.

De acordo com os números sobre a evolução dos novos créditos aos consumidores, os montantes dos novos créditos pessoais para educação, saúde, energias renováveis e locação financeira de equipamentos recuaram 16,6% em cadeia e desceram 0,1% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Já os outros créditos pessoais (sem finalidade específica, lar, consolidado e outras finalidades) caíram 33,2% face a março, recuando 13,3% em comparação com abril de 2022.

Por outro lado, no crédito automóvel, este período também foi marcado por uma quebra. A locação financeira nos carros novos desceu 28% entre março, com a queda a ser mais acentuada em termos homólogos (-42%).

Nos usados, registou-se uma descida de 43,4% face a março e de 84,5% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Já nos cartões de crédito, linhas de crédito, contas correntes bancárias e facilidades de descoberto houve uma redução de 22,4% em cadeia e de 0,6% em termos homólogos.

Quanto ao número de novos contratos de créditos ao consumo, registou-se uma queda de 21,4% em cadeia e de 3% em termos homólogos, para 117.540 contratos.