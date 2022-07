Nuclear: Parlamento Europeu abriu a caixa de Pandora

Na mitologia grega, Pandora, criada por Zeus como forma de vingança após Prometeu ter partilhado o segredo do fogo com os homens, é enviada à terra na posse de uma caixa que jamais deveria ser aberta. Pandora, não resistindo à curiosidade, abriu-a, libertando todos os males então desconhecidos pelos homens.

Há dias, o Parlamento Europeu abriu também ele uma verdadeira caixa de Pandora ao votar a favor da classificação de certos investimentos no gás fóssil e no nuclear como sustentáveis , deitando por terra as boas intenções e a ambição contidas, por exemplo, no Pacto Ecológico Europeu.

A soberania e da transição energéticas encontram-se há muito no centro das preocupações internacionais. A invasão da Ucrânia pela Rússia de Putin incrementou o clima de incerteza e gerou “uma nova crise” na zona euro . Uma crise com consequências imprevisíveis ao nível de uma nova ordem mundial. Muito por pressão do atual ambiente geopolítico – ou tirando dele proveito –, o Parlamento Europeu vem pôr em causa os objetivos climáticos europeus.

A proposta votada configura um retrocesso no objetivo de redução da utilização de gás fóssil, responsável por elevadas emissões de gases com efeito de estufa (GEE), e um incentivo à construção de novas centrais, aumentando a dependência energética da União Europeia.

Avançando tal proposta, a partir de 2023, as atividades económicas ligadas ao gás natural e à energia nuclear poderão ser financiadas e subsidiadas por via de fundos europeus, comprometendo o investimento em soluções verdadeiramente sustentáveis e capazes de conduzir à autonomia energética dos Estados-membros. Caminho sucessivamente adiado, apesar de fundamental para o combate às alterações climáticas.

Aberta fica também a porta à expansão da energia nuclear no mix energético, a qual, mesmo no atual clima de incerteza, não deve (nem pode!) ser entendida como uma opção segura e ambientalmente sustentável, não quando ainda pagamos a fatura de Chernobyl e de Fukushima ou quando recentemente ficámos em suspenso com o ‘incidente’ bélico em Zaporizhzhia .

Acresce que, do ponto de vista ambiental, os combustíveis nucleares são responsáveis pela produção de resíduos tóxicos, altamente radioativos, para os quais não se conhece nenhuma solução tecnológica definitiva, segura e comercialmente viável que possa assegurar o seu tratamento, utilização ou eliminação.

Por outro lado, a energia nuclear, não só se tem revelado mais cara do que as renováveis , como emite duas vezes mais carbono do que o solar fotovoltaico e seis mais do que a eólica . Além disso, só com um aumento da produção de energia nuclear em todo o mundo se obteria uma mera redução de 4% das emissões de GEE, valor muito aquém do necessário ao combate às alterações climáticas e que implicaria a construção anual de 37 novas grandes centrais nucleares até 2050 !

Tal como no mito de Pandora, resta-nos a esperança de que a ciência climática e o bom senso vinguem e que as instituições europeias deem a mão à palmatória e retomem o caminho rumo a um desenvolvimento verdadeiramente sustentável, deixando de querer pintar como verde aquilo que nunca o será.