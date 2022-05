Número de emigrantes a votar atinge recorde, mas associação critica votos anulados

Nas últimas eleições para a Assembleia da República bateu-se um número recorde de votantes emigrados. Foram 257.791, um aumento de 63% relativamente aos 158.252 votos em 2019, de acordo com a associação Também Somos Portugueses (TSP).

A associação atribui este “sucesso” a diversos fatores: “às melhorias introduzidas nos envelopes e seguimento das cartas; à comunicação social das Comunidades; ao papel esclarecedor de estruturas organizativas como a TSP; às redes sociais, que contribuíram para uma maior difusão da informação e para o debate em termos gerais; e a umas eleições politicamente mais renhidas”.

Contudo, a TSP critica a anulação de 80% dos votos no círculo da Europa, que resultou na repetição da votação decretada pelo Tribunal Constitucional.

“Este escândalo levou a uma “abstenção de protesto “ de muitos portugueses no estrangeiro, causando uma diminuição de votos na segunda edição das eleições. O outro escândalo não tão referido na comunicação social é das centenas de milhares de portugueses que nem sequer receberam o boletim de voto, como foi admitido pelo próprio Ministério da Administração Interna”, escreve a Associação Cívica no relatório sobre as eleições legislativas de 2022

Considerando que “o direito de voto que a Constituição garante a todos os portugueses não está de facto garantido aos portugueses que vivem no estrangeiro”, a TSP defende que este défice democrático de longa duração tem de ser corrigido.

Para isso, sugere que se deva permitir que os eleitores possam imprimir os seus próprios boletins de voto, descarregados mediante autenticação segura através do portal euEleitor, e que seja sempre possível votar presencialmente no consulado como último recurso. Ademais, recomenda que a inscrição consular seja feita automaticamente com a morada do Cartão de Cidadão, e deixe de ser um ato distinto, e que seja implementado o voto em mobilidade para os portugueses com morada no estrangeiro possam votar em Portugal ou em qualquer País onde se encontrem na data das eleições.

Em relação aos votos anulados, a Associação recomenda “à Assembleia da República uma alteração à lei eleitoral, de modo a substituir a exigência da fotocópia do Cartão de Cidadão pela escrita pelo eleitor do seu número de Cartão de Cidadão num papel que acompanhe o boletim de voto”.

Estas e outras recomendações vão ser entregues Administração Eleitoral, Comissão Nacional de Eleições, Assembleia da República, Presidente da República, Governo e partidos políticos. Em 2019, na sequência das anteriores eleições legislativas a TSP também já tinha realizado várias sugestões aos órgãos de soberania e destaca que algumas foram acolhidas, contribuindo para o maior número de votantes este ano.