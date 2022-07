Número de empresas exportadoras em Portugal ultrapassa os 36 mil

Um estudo da Informa D&B sobre ‘As empresas exportadoras em Portugal’ concluiu que existem 36.248 empresas exportadoras, um número que tem vindo a crescer desde 2015.

Segundo a D&B há “quase mais 3 mil empresas exportadoras do que em 2015”. Estas empresas representam 10% de todo o tecido empresarial e os seus negócios com o exterior totaliza os 61 mil milhões de euros.

Entre as exportadoras, 43% do seu volume de negócios tem origem nos mercados externos, um valor que se mantém relativamente estável desde 2015. Nas empresas que exportam para cinco ou mais países, a percentagem das exportações no volume de negócios atinge os 52%, valor que desce para metade nas empresas que exportam apenas para um ou dois países.

Grande parte das exportações, na verdade 52%, diz respeito a grandes empresas, 388 no total. A D&B aponta que “a grande maioria das exportadoras são microempresas (29 843), responsáveis por 9% do valor total, cerca de 6 mil milhões de euros”.

Por sectores, as exportações estão essencialmente concentradas nas Indústrias, os Grossistas e os Transportes. “As Indústrias são o setor mais exportador, quer em número de empresas, quer em valor. Em 2020, este setor registou 8 982 exportadoras, mais de um quarto de todas as empresas do setor”, sublinha a D&B, acrescentando que “os setores dos Grossistas e dos Transportes são responsáveis por 13% e 7% das exportações, respetivamente.

Sobre os resultados, Teresa Cardoso de Menezes, diretora geral da Informa D&B sublinha “o contributo das exportadoras para o fortalecimento da economia nacional, sendo essencial em qualquer momento”.

“Aconteceu no início da década anterior, após a crise das dívidas soberanas, e poderá revelar-se agora, numa situação que junta as consequências de uma pandemia a um conflito bélico na Europa que vai trazer impactos profundos a muitas economias”, completa Teresa Cardoso Menezes.