Número de inscritos no ensino superior atinge máximo histórico com mais de 433 mil estudantes

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior revelou, esta sexta-feira, que o número de inscritos no ensino superior atingiu máximo histórico com mais de 433 mil estudantes.

“Este resultado mantém Portugal na trajetória necessária para atingir as metas de qualificação de longo prazo e que visam atingir até 2030 uma taxa média de frequência no ensino superior de seis em cada dez jovens com 20 anos e atingir 50% de graduados de ensino superior na faixa etária dos 30-34 anos”, sublinha o Governo em comunicado.

Além disso, o Governo aponta que “à semelhança do ano anterior, as áreas das ‘Ciências empresariais, administração e direito’, da ‘Engenharia, indústrias transformadoras e construção’ e da ‘Saúde e proteção social’ apresentaram a maior expressão com, respetivamente, 96.635 (22,3%), 87.975 (20,3%) e 66.092 (15,3%). Estas três áreas representam, em 2021/2022, 57,9% do total dos alunos inscritos”.

Verificou-se igualmente que as áreas de educação e formação em que se registaram as maiores taxas de crescimento de alunos inscritos neste último ano letivo foram: “Educação” (mais 11%) e “Tecnologias da informação e comunicação (TICs)” (mais 9%).

O Governo também informa que “em estabelecimentos de ensino superior universitário estavam inscritos 274 594 alunos (mais 5,1%) e em estabelecimentos de ensino superior politécnico estavam inscritos 158 623 (mais 5,3%)”