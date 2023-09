A Capitalizar – Consultoria Fiscal e Financeira alerta para o que chama de “escalada de insolvências em Portugal”.

“A tendência de crescimento das insolvências empresariais em Portugal manteve-se no segundo semestre, com julho a registar um aumento de 23% e com agosto a registar uma subida superior a 116%, em relação aos períodos homólogos de 2022”, avança a consultora que cita dados do INE.

“Para a consultora Capitalizar é importante travar a escala de insolvências e aponta como fatores determinantes para o turnaround das empresas, fazer um diagnóstico financeiro atempado e o apoio especializado.

Na análise da consultora Capitalizar, especializada em reestruturações empresariais, este aumento das insolvências “reflete os desafios económicos e financeiros que muitas empresas enfrentam devido à instabilidade económica global”.

“Para contrariar esta tendência alarmante sublinha a urgência em apoiar as empresas na identificação dos seus problemas, a encontrar soluções que lhe permitam recuperar, evitando assim caírem numa situação de insolvência”, defende a consultora.

O panorama empresarial em Portugal tem enfrentado desafios sem precedentes nos últimos anos, com um aumento significativo do número de insolvências em comparação com o ano de 2022, alerta a Capitalizar.

Segundo dados recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE), Portugal registou um aumento de 25% nas insolvências empresariais no primeiro semestre de 2023, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

No início do segundo semestre, as insolvências mantiveram a tendência de crescimento, em termos homólogos, com o mês de julho a registar um aumento de 23% nestas ações, em relação ao mesmo mês do ano passado.

Em agosto, o cenário agravou-se e as insolvências apresentaram um aumento superior a 116%, face a agosto de 2022, traduzindo-se num valor absoluto de 2.485 insolvências, sublinha a consultora.

Os dados indicam que, tal como se tem verificado desde o início do ano, são as micro e pequenas empresas – com um volume de negócios inferior a 500 mil euros – que continuam a registar o maior número de insolvências, sendo que em termos geográficos, Lisboa e Porto são os distritos que apresentam o maior número de casos: 566 e 546, respetivamente.

Os setores de atividade com aumentos nas insolvências face a 2022 são: Transportes (+14%); Outros Serviços (+13%); Agricultura, Caça e Pesca (+7%); Construção e Obras Públicas (+4,3%); Comércio a Retalho (+2,9%); Indústria Transformadora (+2,6%) e Hotelaria e Restauração (+2,3%).

José Pedro Pais, partner da Capitalizar, diz que “o aumento das insolvências empresariais é um sinal claro de que as empresas em Portugal estão a enfrentar dificuldades financeiras significativas. No entanto, é fundamental entender que a insolvência não é o único caminho a seguir”.

“O diagnóstico financeiro atempado e o apoio especializado são fatores determinantes no turnaround das empresas. Identificar e abordar os problemas financeiros de forma proativa é fundamental para evitar que uma situação de insolvência se torne inevitável. Com a orientação certa e as estratégias adequadas, as empresas podem superar os desafios financeiros e alcançar o sucesso a longo prazo”, conclui.