Número de óbitos em junho aumenta 23,6% face ao ano passado

Em junho, morreram 10.156 pessoas em Portugal, mais 1.941 do que no mês homólogo de 2021, representando um crescimento de 23,6%. Em relação a maio, a variação é menos expressiva, fixando-se em mais 217 óbitos, de acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

A mortes provocadas pela Covid-19 aumentaram “para 977 (mais 108, relativamente a maio de 2022), representando 9,6% do total de óbitos. Em comparação a junho de 2021, registou-se um aumento de 901 óbitos” devido ao coronavírus. “O número de óbitos foi superior à média dos cinco anos antes da pandemia entre 31 de janeiro e 20 de fevereiro de 2022”.

Em maio de 2022, “registaram-se 6 772 nados-vivos, representando uma redução de 0,6% relativamente ao mesmo mês de 2021”, segundo a nota. Ainda assim, o número total de nados-vivos registado nos primeiros cinco meses de 2022 (31.979) foi superior ao verificado no mesmo período de 2021 (31 504), representando mais 475 (1,5%) nados-vivos.

Também em maio o “saldo natural foi menos 3.570, agravando-se relativamente ao do mês homólogo de 2021, quando registou o valor de menos 1.807”. O valor acumulado do saldo natural dos últimos cinco meses foi de 21 672 e apresentou um desagravamento relativamente ao valor observado no mesmo período de 2021 (menos 27 576).

Em maio, foram celebrados 3.503 casamentos, mais 887 do que no ano passado, totalizando 9.909 nos primeiros cinco meses do ano acumulados, mais 4.476 do que no período homólogo de 2021.

A informação revelada pelo INE sobre óbitos, nados-vivos e casamentos por mês, teve por base em informação registada nas Conservatórias do Registo Civil até 12 de julho de 2022.