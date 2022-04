Número de polícias mortos nos Estados Unidos aumentou 59% no ano passado

O número de polícias assassinados nos Estados Unidos aumentaram 59% em 2021, num total de 73 agentes da autoridade mortos, segundo os dados revelados pelo diretor do FBI, Christopher Wray, e divulgados pela “BBC” esta segunda-feira, 25 de abril.

“A violência contra a polícia é um fenómeno que ainda não tem atenção suficiente”, referiu Christopher Wray, em entrevista ao programa ’60 Minutos’, dando conta de que em média um polícia é morto a cada cinco dias.

Por outro lado, cerca de mil pessoas são mortas nos Estados Unidos anualmente. O diretor do FBI defende que parte da violência contra a polícia está “ligada ao problema do crime violento”, avisando, contudo para o facto de uma “percentagem alarmante” dos polícias mortos terem sido alvejados durante as patrulhas ou em armadilhas.

“Usar o distintivo não deve torná-los um alvo”, afirmou Christopher Wray. Em 2020, os dados do FBI estimam que os assassinatos aumentaram 29% em relação a 2019, o valor mais elevado desde 1960, ano em que começaram a ser registados os crimes contra políciais.

“Vemos cada vez mais jovens a cometerem crimes violentos, e isso certamente é um problema. Estamos a ver uma certa quantidade de tráfico interestadual de armas. Isso faz parte. E vemos também uma frequência alarmante de alguns dos piores [criminosos] a voltarem às ruas”, salientou o diretor do FBI.

Os dados do “Washington Post” estimam que cerca de mil pessoas foram mortas a tiros pela polícia em cada um dos últimos sete anos.

Já em janeiro de 2022, dois membros do Departamento da Polícia de Nova Iorque foram mortos a tiros depois de responderem a uma chamada sobre violência doméstica num apartamento de Manhattan, tendo o suspeito sido morto por um terceiro agente.