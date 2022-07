Nuno Amado diz que a elevada tributação prejudica o capital e a escala das empresas

No almoço-debate do International Club of Portugal (ICPT), em Lisboa, o Presidente do Conselho de Administração do Millennium BCP alertou que a elevada carga fiscal e as inúmeras taxas resultam num nível de tributação em Portugal sem paralelo na Europa. A tributação, diz Nuno Amado, “penaliza muito o capital e o país tem é falta de capital e falta de escala”.

“Precisamos de maior dimensão para apoio a exportação a novos mercados”, por isso precisamos de políticas incentivadoras ao aumento da escala das empresas e que favoreçam as reestruturações empresariais e a capitalização”, defendeu.

“Temos de fazer evoluir as políticas existentes para que a escala não seja discriminada, como o são ao nível do investimento e da tributação”, defendeu o presidente da Comissão Executiva do Millennium BCP que referiu que as taxas fiscais progressivas têm de ser corrigidas.

“Não podem querer que os bancos financiem áreas, setores ou iniciativas que estão dentro de uma política nacional ou europeia que pode mudar de um ano para o outro”, referiu.

O chairman do BCP elogiou o papel do Banco Português de Fomento, que faça a ponte entre as políticas públicas e os bancos, para apoiar os projetos cujo perfil se enquadram nos critérios”. Nesse sentido a escolha da nova presidente e da nova CEO do Banco de Fomento, por a elevada experiência, referiu.

Por outro lado defendeu que “temos de continuar a aproveitar os mecanismos de financiamento europeu do BEI e do FEI” e que “temos de apostar em sistemas cooperativos de risco para a pequenas e micro empresas, com alguma cobertura de Estado”, destacou, citando o papel do sistema de garantias mútuas.

Nuno Amado defendeu ainda “o desenvolvimento dos seguros de crédito para a exportação, numa instituição de maior dimensão, mais abrangente em termos acionistas e com maior apoio oficial”.

Desafiado a abordar “os desafios do crescimento, o papel da banca e os preconceitos”, o presidente não executivo do BCP alertou que os anos 2022 e 2023 serão anos de elevado risco, e com importantes desafios macroeconómicos. “O essencial é termos uma posição económico-financeira sustentável, com menos dívida, e um crescimento económico a convergir para a média europeia”, defendeu.

A dívida do Estado é que fixa o rating do país e este é que vai fixar as condições de financiamento das empresas, reforça Nuno Amado que defende ser necessário Portugal ter “saldos orçamentais equilibrados ou positivos, e uma balança externa equilibrada”. Ter défice nas duas balanças não é recomendável, lembrou.

Há fragilidades na economia portuguesa, realçou o banqueiro. “Temos uma das mais baixas taxas de produtividade da União Europeia com elevado peso de micro e pequenas empresas, com um Estado cada vez maior, e crescentes níveis de burocratização, lentidão e complexização “, salientou o presidente não executivo do Millennium BCP.

“Estamos num processo de normalização das taxas de juro”

“Estamos num processo de normalização de taxas de juro e de maior integração regional, mas menor globalização e estamos num cenário de elevada incerteza”, referiu Nuno Amado que reconhece que a probabilidade de recessão é grande.

A subida dos juros, segundo o banqueiro, é um movimento de normalização, lembra que até 2030 os bancos estão a usar como referência para a taxa fixa a Euribor a 2,2% (sem o spread dos bancos). Para lá desse período está a ser usado referencial de uma taxa de juro de 2%.

Nuno Amado reconheceu que a subida dos juros poderá ter um efeito negativo ao nível do aumento dos Non-Performing Loans (crédito malparado), “mas hoje os bancos têm não só mais capital, como também melhores sistemas de controle de risco e a qualidade das carteiras é incomparavelmente melhor, com menos concentração de risco”. O banqueiro diz que “não está excessivamente preocupado com a expectável subida dos NPL”.

“Portanto eu creio que haverá um aumento das necessidades de constituir provisões para crédito, mas que serão perfeitamente acomodáveis”, disse o chairman do BCP.

“A banca está preparada para os desafios que se adivinham”, disse o banqueiro que lembrou que o setor está muito melhor preparado, com estruturas de balanço equilibradas e mais sólidas, têm depósitos do que créditos. Há menos NPL, mais provisões (alguns bancos até têm a mais), um nível de capital maior e com melhor eficiência e também temos melhores sistemas de controlo d governo interno”, disse Nuno Amado.

“O BCP foi obrigado na anterior crise a reduzir a carteira de crédito, mas nos últimos três anos (comparando Março de 2022 com Março de 2019) o banco cresceu no crédito a empresas 8% e atingiu os 20 mil milhões de euros – ao todo a carteira de crédito (incluindo particulares) está em 40 mil milhões de euros – mas se retirarmos o stock de crédito non-performing (NPL) o crescimento do crédito foi de 23%”, disse o presidente não executivo do BCP.

“Esta crise tem uma componente energética e logística, e por isso recomendo que se foque menos na banca e mais a ajudar as empresas e os setores mais afectados pela atual crise e as famílias com mais dificuldades”, defendeu o banqueiro.

Nuno Amado reconheceu que este efeito inflacionista vai derreter o rendimento disponível e por isso “há aqui um tema social também relevante”.

Apoios de natureza social e de natureza sectorial (empresas) podem ter de ser feitos porque “creio que é importante garantir que não se perca nesta crise a capacidade de produção e o aparelho produtivo”, defendeu ainda.

Governo, banca e reguladores devem criar “soluções” também para esta crise

Nuno Amado defende que, tal como na crise da Covid-19, o Governo, a banca e os reguladores “encontrem soluções”. O “mecanismo deve ser em articulação com o Banco de Portugal e o BCE em articulação com a Associação Portuguesa de Bancos e, pelo menos, com os cinco principais bancos do sistema”, disse Nuno Amado sem detalhar.

O presidente não executivo do maior banco privado português defendeu que o diálogo entre o Governo, os supervisores e os bancos continue “neste novo ciclo onde estamos a entrar” com “medidas anti-ciclícas e não medidas pró-ciclícas” e não atacar o setor que pode apoiar a economia nestes próximos dois a três anos que vão ser particularmente exigentes”.

Nuno Amado realçou que “muitos bancos continuam a ter que reforçar capitais por exigência dos supervisores, e para isso temos que ser rentáveis”.

A banca investiu na digitalização, referiu ainda, lembrando a necessidade de um “level playing field” no âmbito de uma União Bancária. “Nós concorremos com todos os bancos da união europeia que podem operar cá com o passaporte europeu, portanto não podemos ter medidas mais gravosas face aos concorrentes. Já temos o problema do nosso rating, por causa da nossa economia, ser pior, e ainda temos um impacto significativo (no caso do BCP) dos custos de capitalização do Novobanco”, disse Nuno Amado numa plateia onde estava também o CEO do Novobanco, António Ramalho.

O ‘chairman’ do Millennium bcp, Nuno Amado, reiterou que o mecanismo de capitalização contingente do Novobanco precisa de uma nova forma de financiamento, argumento que tem sido defendido pela instituição.

“Se calhar era a melhor solução, mas agora está a custar-nos. Temos de encontrar uma nova forma de financiamento do processo”, disse parafraseando o CEO do BCP, Miguel Maya.

Para o presidente da Comissão Executiva do Millennium bcp, “as contribuições [para o mecanismo de capitalização contingente] deviam ser feitas por todos os operadores que comercializam produtos financeiros” em Portugal e não apenas pelos bancos com sede no país.

“Por que é que o BCP tem este contributo e um banco que está em Portugal, mas trabalha como sucursal, tem uma contribuição menor? Por que é que um banco que não está em Portugal, mas comercializa produtos com clientes portugueses ao abrigo de uma licença bancária europeia não tem esta contribuição? Estão a criar um fardo que é insustentável para os bancos que estão sediados e criam emprego e inovação em Portugal”, afirmou.

Nuno Amado falou ainda do elevado peso dos riscos climáticos que foram atribuídos a Portugal (no desenho inicial que foi feito a nível europeu) que são excessivos, segundo o banqueiro.

O presidente não executivo do BCP, defende a manutenção da diversidade entre a tipologia de bancos portugueses e bancos de base estrangeira; entre bancos públicos e bancos privados. Mas não avançou com uma posição sobre as fusões no setor bancário.

Em termos de contexto económico, o banqueiro disse que “tivemos uma situação macroeconómica e geoestratégia muito tranquila durantes dezenas de anos” o que explica a baixa inflação.

Nuno Amado acredita que a atual alta de preços se vai manter por muito mais tempo.

“A inflação tem algumas vantagens para quem tem créditos e o Estado é a instituição mais crédito, pelo que numa primeira fase a dívida pública baixe dos atuais níveis”, disse reconhecendo no entanto que é preciso controlar a subida da inflação para os níveis próximos dos 2%.

“Portugal vai retirar algumas vantagens no curto prazo”, referiu o chairman do BCP que lembra até nesta crise há oportunidades.

“Temos agora acesso a fundos (PRR com Portugal 2030) de grande dimensão, mas também sabemos que os fundos do PRR se vão esgotar e que os outros vão diminuir”, lembrou Nuno Amado invocando o impacto financeiro da reconstrução da Ucrânia e os esforço militar na Europa vai consumir esses fundos. “É tarde para um debate profundo sobre como investir os fundos já atribuídos do PRR, vamos partir do pressuposto que o que está definido é que o que vai ser investido, temos agora é que executar e implementar bem os fundos, temos de ser eficientes e também temos de ser também mais transparentes”, realçou concluindo “ainda vamos a tempo”.

“Ao menos que os fundos europeus que estão alocados ao Estado possam servir para agilizar a máquina do Estado”, disse Nuno Amado que criticou o facto de aos 65 anos já ter sido obrigado a renovar a carta de condução duas vezes, o que implica ir previamente ao médico.

“A banca está preparada para contribuir para uma economia mais dinâmica, e para um país mais sustentável e inclusivo”, concluiu Nuno Amado.