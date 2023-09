Christine Lagarde deverá endurecer o discurso com os dados mais recentes da inflação, mas o mercado continua a não antecipar mexidas – depois de nove reuniões consecutivas com subidas de taxas, continua a esperar que o BCE pause a subida de juros e mantenha um “esperar para ver” se estes juros já quebram esta inflação. Se a inflação em setembro tiver um comportamento como agora, de manutenção ou até mesmo de aceleração, em vez de desacelerar, duvido que na reunião seguinte o BCE não suba taxas. Há um risco de uma segunda vaga da inflação: se os preços do petróleo subirem, com os estímulos na China (que, aliás, foram quando o preço do petróleo começou a escalar), não podemos pôr de lado novas subidas. E com a economia em estagnação, volta a estar em cima da mesa um cenário de estagflação, como se temeu no final do ano passado. Aproximando-nos do inverno, o frio determinará as necessidades de gás natural para climatização, o que pode voltar a influenciar os preços e obrigar o BCE a novas medidas.