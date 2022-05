“O Brasil piorou”. Críticas a Bolsonaro inundam redes sociais

‘O Brasil piorou’ tornou-se um hashtag popular no Twitter do Brasil desde a última quinta-feira, tendo os usuários da rede social partilhado as suas frustrações com o mandato do atual presidente Jair Bolsonaro, inclusive o ex-presidente Lula da Silva.

A revolta online surge na sequência de indicadores negativos no que diz respeito ao poder de compra dos cidadãos brasileiros- está prevista uma perda de poder de compra em 1,7%, agravada pela inflação. Bolsonaro terminará o seu mandato com o salário mínimo inferior do que quando subiu ao poder, algo inédito desde 1994.

Outras questões foram também levantadas, desde o aumento da desflorestação no território brasileiro neste mandato, ao regresso do país ao Mapa da Fome (o Brasil regista atualmente o menor consumo de carne em 16 anos) e o aumento do preço dos combustíveis.

O Brasil piorou. Hoje esse país precisa de mais diálogo, mais conversa, mais acordos e menos ódio. — Lula (@LulaOficial) May 5, 2022

Fui no mercado e tive uma surpresa O BRASIL PIOROU! pic.twitter.com/XMj4l3CRZJ — Camarada Hidalgo (@CamaradaHidalgo) May 6, 2022

O BRASIL PIOROU pic.twitter.com/sYglqPGo7I — Humberto Costa (@senadorhumberto) May 9, 2022

Bolsonaro vai terminar seu mandato como o 1º presidente, desde o Plano Real, a deixar o salário mínimo valendo menos do que quando entrou. É a 1ª vez, em 28 anos, que o mínimo perde poder de compra. O Brasil piorou! Precisamos voltar a ser um país em desenvolvimento! — Manuela (@ManuelaDavila) May 9, 2022

Por outro lado, os defensores do atual presidente do Brasil contestaram a sua responsabilidade pelos índices negativos que ilustram que ‘o Brasil piorou’, transferindo a culpa para outros fatores como a Guerra na Ucrânia e a pandemia por Covid-19.