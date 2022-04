“O brilho de ambos os madeirenses tem ADN verde-rubro”. Marítimo congratula atletas que venceram Youth League

O Club Sport Marítimo congratulou os jovens madeirenses Henrique Araújo e Ricardo Nóbrega, que foram formados no seu clube, por contribuírem para a conquista da Youth League pelo SL Benfica.

O clube madeirense enalteceu num comunicado a contribuição dos dois jovens nesta vitória, afirmando que “o brilho de ambos os madeirenses tem ADN verde-rubro”.

O clube não poupou os elogios ao jogador Henrique Araújo, enaltecendo a prestação do atleta no Benfica. Henrique Araújo foi autor de um hat-trick na final da Youth League, tendo apadrinhado a 8ª edição do Torneio Marítimo Centenário, um evento disputado há duas semanas. “Na formação do Marítimo, uma das grandes promessas do futebol português disputou 180 jogos”, orgulha-se o clube, referindo-se ao jovem atleta.

Em 2011, Henrique Araújo estreava-se como federado no Leão insular “num jogo que deverá ter lugar especial nas recordações do jovem madeirense. Frente ao Caniçal, Henrique Araújo desde logo exibiu raros dotes de goleador, ao apontar três golos”, elogia o Marítimo. Os talentos do atleta para golear continuaram a “fazer muitas vítimas”, considera o clube, referindo-se ao torneio “Trapalhanças”, ocorrido a 9 de Junho de 2012, evento em que Henrique Araújo marcou 15 golos em 4 jogos.

“O inegável talento do jovem formado no maior das ilhas não passou despercebido a outros clubes”, considera o Marítimo, o que resultou na transferência do jogador para o Benfica na época 2018/2019. “Logo nessa temporada, Henrique Araújo estreou-se pela principal equipa do clube lisboeta e já registou o seu nome na lista de goleadores que atuam na I Liga”, explica o Marítimo.