O calor voltou! Aceita um gin com sabor a limão?

O calor voltou e apetece mesmo beber um copo ao final da tarde, a dois ou com os amigos!

O gin Beefeater acaba de lançar Beefeater Zesty Lemon, com um sabor cítrico e um visual apelativo.

Mantendo a base de Beefeater Dry – composta por nove diferentes botânicos – Beefeater Zesty Lemon caracteriza-se por ter o equilíbrio perfeito, através das notas cítricas e frescura do limão, provenientes de ingredientes 100% naturais.

Reconhecendo o segmento de sabores como uma tendência em franco crescimento no setor das bebidas espirituosas, em particular no mercado de Gin, a Beefeater levou a cabo um estudo de mercado, que confirmou que os consumidores portugueses apreciam e aprovam o sabor a Limão.

Em resposta às tendências de consumo e percepcionando a aceitação a este segmento e produto, Guilherme Porfírio, Brand Manager da Beefeater, considera: “Temos uma visão holística do mercado e percebemos que é imperativo inovar e acompanhar as tendências do consumidor português, que procura constantemente novas experiências e consequentemente, novos produtos. Esperamos agora que com esta nova referência possamos continuar a contribuir, à semelhança do que fizemos com Beefeater Pink e Beefeater Light, para o crescimento do leque de opções, tanto para os apreciadores de Gin, como para potenciais apreciadores, que habitualmente consomem outras bebidas.”

O perfect serve sugerido pela marca junta 5cl do novo Beefeater Zesty Lemon, a 20cl de água tónica, com uma rodela de limão e um toque suave de tomilho, de forma a equilibrar os sabores.

Beefeater Zesty Lemon ytem um PVP recomendado de 19,45 euros.