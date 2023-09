Aquelas famílias de criptoativos atingiram o seu pico no ano passado, quando as transações atingiram 2,8 mil milhões de dólares mensais. O panorama é, agora, muito distinto.

21 Setembro 2023, 19h17

Os tokens não fungíveis (NFT) fazem parte do universo dos criptoativos e alcançaram o seu pique, em termos do valor de negociação, entre 2021 e 2022. Agora, o contexto é bem distinto e os mesmos NFT estão a passar por um colapso.

De acordo com um estudo da plataforma DappGambl, são muitas as famílias de NFTs que valem “zero”. No ano passado, chegou a registar-se um volume mensal de operações na ordem de 2,8 mil milhões de dólares.

O mercado de NFT esteve sujeito a uma “transformação significativa desde os seus dias mais brilhantes; a grande maioria dos NFT agora possuem um valor de mercado de Ethereum zero”, pode ler-se entre as conclusões do estudo.

Por esta altura, cerca de 95% das coleções têm valor zero. Significa isto que quase 70 mil famílias de NFT (num total de 73.257 famílias) valem exatamente zero. Nesta medida, 23 milhões de pessoas são detentoras de ativos sem valor.