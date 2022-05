O desemprego na Madeira vai além das inscrições no Instituto de Emprego, lembra JPP

O deputado do JPP Paulo Alves lembrou que a realidade de desemprego na Madeira não so limita apenas ao número de inscrições no Instituto de Emprego da Madeira, lembrando que existem pessoas em situação de desemprego que não estão lá inscritas.

No debate mensal da Assembleia Legislativa da Madeira, ocorrido no dia 3 de maio, sob tema “Emprego na Região Autónoma da Madeira”, Paulo Alves indagou “quantos milhares também estão desempregados e não estão inscritos no Instituto de Emprego da Madeira”.

O deputado do JPP lamentou ainda que o Governo Regional “não tenha tido competência para combater a pobreza”, lembrando que são 81 mil pessoas em risco de pobreza ou exclusão social na região: “é muita gente”, lamentou, lembrando que “quando falamos de desemprego, falamos de pessoas e de famílias”.

o deputado aproveitou na sua intervenção para interrogar a Secretária Regional da Inclusão e Cidadania, Rita Andrade, sobre o JPP ter pedido uma audição à secretária regional que foi recusada relativamente à privatização dos lares, lembrando que neste momento estes espaços sofrem de falta de funcionários, excesso de trabalho, e incerteza perante o futuro.