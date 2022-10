A Antas da Cunha Ecija contratou o antigo CEO da consultora Capgemini Portugal e Espanha para liderar uma nova área de negócio do escritório chamada “Technology Transactions” (“Transações Tecnológicas”), que ficará encarregue de escrutinar os contratos de tecnologias que as empresas fazem – ou querem fazer para inovar as operações.

Em entrevista ao Jornal Económico, Paulo Morgado explica que o objetivo é ensinar as empresas “a comprar melhor” e fala da necessidade de formação para combater a iliteracia digital.

