O Efeito Catraca

O efeito de catraca (ratchet effect) é um processo económico difícil de inverter quando está em curso ou já ocorreu. Um processo que se move facilmente numa direção, mas não na outra.

1 Setembro 2023, 06h55

O seu nome deve-se à analogia com uma catraca mecânica, que gira num sentido mas não no outro. Tal como a libertação de um roquete mecânico utilizado para comprimir uma mola, a inversão de um processo económico que envolva um efeito de catraca pode ser rápida, vigorosa e difícil de controlar.

Os efeitos de catraca podem ser observados em muitas áreas da economia e dos mercados, desde a economia política aos mercados de consumo e de trabalho.

Compreender o efeito de catraca

O efeito de catraca em economia refere-se a escaladas na produção, preços ou estruturas organizacionais que tendem a autoperpetuar-se. Isto ocorre porque o processo envolvido também altera as condições subjacentes que impulsionam o próprio processo. Por sua vez, este facto cria ou reforça os incentivos e as expectativas dos decisores envolvidos, de forma a sustentar ou aumentar ainda mais o processo. Isto é muito semelhante a um ciclo de feedback positivo, que é qualquer padrão que se reforça a si próprio.

Da mesma forma, os processos económicos que envolvem um efeito de catraca podem ser marcados por uma acumulação de forças de compensação ao longo do tempo que pode resultar numa inversão rápida, e possivelmente perturbadora, do processo se as condições que produzem o efeito de catraca forem relaxadas.

Aplicações do efeito de catraca

O efeito de catraca pode ser visto em muitas áreas da economia: na economia política, nas empresas, no mercado de trabalho, nos consumidores, entre outras.

Na perspetiva do consumidor, aplicam-se princípios semelhantes ao efeito de catraca, uma vez que o aumento das expectativas salariais e da confiança dos consumidores faz escalar o processo de consumo. Não devemos pois ficar surpreendidos com a elevada inflação que se seguiu à pandemia e à guerra na Ucrânia. Aliás a inflação já está connosco há mais tempo, desde a primeira crise petrolífera, em 1973, numa corrida autofágica contra os salários ajustados ao custo de vida. Mas há uma exceção a todas as regras. Também houve anos de deflação, ou seja, de descida dos preços no consumidor, mas apenas alguns, e isso foi há muito tempo, no período entre guerras e logo após o fim da Segunda Guerra Mundial e da guerra da Coreia. Esta última terminou em 1953!

Assim, a inflação é a norma e, felizmente, raramente fica fora de controlo. Normalmente, isso só acontece se as cadeias de abastecimento entrarem em rutura e surgirem situações de escassez. É por isso que não devemos ficar surpreendidos com a elevada inflação que se seguiu à pandemia e à guerra na Ucrânia. De facto, tudo se passa como descrito nos manuais escolares.

O que há de novo é que a prática do ajustamento do custo de vida deixou de existir, a política fiscal tornou-se mais responsável e, não menos importante, a maioria dos bancos centrais gere a sua política monetária com base num objetivo de inflação de 2%. Foi uma lição aprendida com os anos difíceis das décadas de 1970 e 1980. O aperto historicamente agressivo da política monetária no último ano mostra claramente que os bancos centrais levam a sério o seu mandato. Consequentemente, a inflação também vai cair muito mais depressa.

Neste momento, está mesmo a diminuir por si só. Já não há problemas de abastecimento, os custos de transporte baixaram e os preços das matérias-primas e da energia também. Esta é a principal razão pela qual a inflação nos Estados Unidos da América (EUA) foi medida em apenas 3,2% em julho. Por outro lado, a inflação subjacente situou-se nos 4,7%. A inflação subjacente é interessante porque exclui os preços da energia e dos produtos alimentares não transformados, que podem flutuar muito em curtos períodos de tempo, dando assim uma imagem mais exacta da inflação subjacente na sociedade. A inflação subjacente atualmente elevada reflete basicamente que a pressão inicial exercida pelos preços mais elevados das matérias-primas e da energia se propagou a outros sectores da economia, incluindo os salários. É por isso que será necessário algum tempo para que a inflação fique finalmente sob controlo, embora o rumo esteja traçado.

O mesmo se aplica à zona euro. No entanto, isto também significa que provavelmente demorará algum tempo até que o BCE e a Fed flexibilizem as suas políticas monetárias. Os mercados de trabalho estão fortes, o crescimento dos salários é elevado, a guerra continua na Ucrânia, a tensão entre os EUA e a China é elevada e existe o risco dos preços da energia e das matérias-primas voltarem a disparar.

Neste cenário, os bancos centrais não correrão riscos desnecessários. Por isso, não há razão para esperar cortes nas taxas de juro em breve, embora a inflação tenha atingido o seu pico há um ano atrás sensivelmente. Mas vale a pena salientar que a descida acentuada da taxa de inflação não torna a vida mais barata. Pelo contrário. Os preços continuam a subir. A catraca está apenas a girar a um ritmo mais lento.

