“O factoring e o renting já estão a crescer acima de 2019”, diz presidente da associação do sector

Em que situação está o sector do Renting, Leasing e Factoring neste momento, com a crise logística e com a guerra na Ucrânia?

É de salientar que nós já vínhamos de uma crise económica e social, com a pandemia, há cerca de dois anos. Esta guerra na Ucrânia veio apenas agravar ainda mais essa situação. No setor automóvel em Portugal, os nossos dois produtos – o leasing e o renting – tem uma grande representatividade, representando cerca de 35% de todas as vendas de viaturas novas em Portugal – e já tínhamos um grande problema na cadeia de distribuição nessa área, com atrasos de cerca de 6 a 12 meses na entrega de novas viaturas. Agora, com a guerra na Ucrânia, essa crise vem aumentar ainda mais essa defasagem. Para ter uma ideia, há fábricas na Alemanha – de assemblage de automóveis – que estão completamente paradas porque dependiam de peças que vinham da Ucrânia e não só.

Essencialmente cabos, cablagem, certo?

Exatamente, cabos que vinham da Ucrânia. A paragem da fábrica da Ucrânia faz parar a assemblage numa fábrica na Alemanha. Mas depois faltam peças que vem de um desses países e as outras fábricas em Portugal também são afetadas. Portanto, a economia portuguesa também é afetada, porque uma fábrica que produz produz têxtil para os estofos dos automóveis não pode exportar para a Alemanha porque está à espera de uma peça de travão de uma fábrica na Ucrânia. E, portanto, há toda uma cadeia que é interrompida e que é afetada e há todo um efeito dominó que atinge toda a economia europeia e Portugal, por arrasto.

E no factoring?

O sector do factoring também é afetado. Por exemplo, com a guerra na Ucrânia – e o factoring é um produto que depende muito das seguradoras de crédito e do risco, da componente risco de sectores e de países – obviamente que toda a exportação para a Rússia e Ucrânia foi diretamente afetada. O corte de linhas de seguradoras de crédito foi imediato, do dia para a noite. No caso de todas as empresas que exportavam para a Ucrânia é bastante lógico: está a haver uma guerra e as próprias empresas deixaram de importar. E toda a exportação de Portugal para a Rússia foi afetada. Do dia para a noite foram cortadas todas as linhas de crédito. Por arrasto, vários sectores foram afetados: o sector automóvel, que foi claramente afetado; o sector do transporte, que foi afetado indirectamente pelo aumento do preço da energia e dos combustíveis; as transportadoras aéreas também pelo preço dos combustíveis e pelo facto de agora terem que fazer travessias para a Ásia e para a Austrália através de caminhos mais longos.

Temos aqui mais uma tempestade perfeita…

Completamente. A grande dificuldade de antecipar mais impactos da guerra é saber quanto mais tempo vai durar. Neste momento, a associação também vê com bons olhos as pequenas medidas pontuais que o governo está a tomar, com essa linha de 400 milhões que foi criada para o apoio à indústria.

As empresas já tiveram que se preparar para que o que era impensável, com a pandemia. A partir de agora vão planear a pensar noutras no futuro. Mas como é que se estão a preparar para estas disrupções geopolíticas? Mercados de abastecimento, ou fornecedores mais próximos? Não pulverizar tanto as cadeias e o fornecimento de peças?

Já durante a pandemia aconteceu justamente isso. Grande parte da produção industrial – e alguma parte da matéria prima – em Portugal vinha da Ásia, da China. E já houve uma grande tendência para descentralizar esses fornecedores para a Europa, ainda que um bocadinho mais caro. Mas tornar mais próximos esses fornecedores. É claro que as empresas que trabalhavam só com um fornecedor estavam muito dependentes e começaram a diversificar também a sua cadeia de fornecimento. Por outro lado, acho que a Europa – Portugal e a Europa – devem acelerar também a transição energética e não ficar tão dependente não só do gás natural russo, mas também de todos os combustíveis fósseis. A Europa tem vindo a fazer muito, Portugal também, mas é preciso acelerar. Os nossos associados, seja através do uso do renting, seja do leasing, através da facilidade em financiar a aquisição de viaturas elétricas e viaturas híbridas, têm vindo a promover também essa transição. Mas tudo o que puder ser feito também pelo Estado e pela União Europeia para acelerar isso é importante. Para não ficarmos tão dependentes.

Já há impactos, como é óbvio, nos preços e isso, eventualmente, poderá afetar o vosso setor. As empresas se calhar não vão ter orçamento para o número de carros que tinham pensado comprar? Qual é o impacto que estimam desse aumento de preço?

Aqui há dois efeitos, pelo feedback que temos dos associados. Por incrível que pareça, o efeito no curtíssimo prazo é positivo para as empresas. A guerra, ainda que de alguma forma tenha sido antecipada, não foi tão antecipada. Portanto, havia sempre aquele positivismo de não acontecer, certo? Mas a certa data aconteceu e as coisas foram acelerando do dia para noite. Mas a verdade é que as empresas já tinham os stocks preparados e essa produção está contabilizada ao preço de antigamente. Portanto, as vendas vão ser feitas agora um bocadinho mais caras. No curtíssimo prazo até vão beneficiar ligeiramente, mas é um efeito passageiro.

Vão conseguir fazer um bocadinho mais de margem, mas o stock vai acabar.

Exactamente. E claramente vão ter que recuperar os stocks de matéria prima e de peças muito mais caras e vão ter que repassar astronomicamente para o consumidor.

Astronomicamente quer dizer o quê? Tem alguma ideia? Estamos a falar de dois dígitos?

Não chega, não chegará a dois dígitos. Mas depende da área de que estamos a falar. Mas a indústria automóvel poderá ter um efeito ter no aumento do preço das viaturas, por exemplo. As taxas de juros e o funding das entidades que represento poderão vir a aumentar. Isso se o Banco Central Europeu e o Fed nos Estados Unidos também não continuarem uma política de controlo das taxas de juro do crédito, o que acredito que vão fazer. Em relação às taxas de juros não prevemos, no curto prazo, um movimento tão grande. Agora no aumento do preço dos bens consumíveis, isso deverá e já está a acontecer.

Previa-se esse aumento das taxas de juro mais rapidamente antes de acontecer a guerra. Este conflito, na verdade, acabou por congelar essa previsível subida das taxas de juro uma vez que as previsões para o crescimento este ano vão ser todas recortadas…

Sem dúvida. E essa pode ser outra tempestade perfeita: a estagnação. Continuando essa situação de guerra e a Europa não tendo alternativa – principalmente a Europa do Norte, que representa bastante na média europeia, não tendo alternativa ao gás natural russo – pode haver um impacto grande no PIB europeu. Podemos estar a falar de 2, 3 ou 4% e podemos estar a falar não de recessão, mas de um crescimento zero. E com o aumento da inflação, os salários não acompanhando, podemos estar a falar de uma estagflação.

Qual é a capacidade do tecido empresarial português, especialmente neste sector, de resistir e de se reinventar perante todos estes problemas?

Eu penso que as empresas já se têm vindo a preparar desde há dois anos, com a crise pandémica. No entanto, também foi necessário algum apoio e tem que ser necessário, porque são crises muito extraordinárias e que algumas empresas, principalmente PME portuguesas, têm que ter um apoio do Estado. É importante para, de uma forma muito precisa, colmatar o aumento extraordinário do preço dos combustíveis. A própria associação e os nossos associados também estão a acompanhar de perto com os nossos clientes, as empresas e particulares, a evolução da situação. Tal como foi feito há dois anos, também estamos preparados – as entidades financeiras e empresas deste setor – também estamos preparados para vir a apoiar, seja através de moratórias, seja talvez de carências de crédito, seja através da manutenção do preço, seja através do prolongamento dos contratos que temos com as empresas. Sabemos perfeitamente que é uma crise completamente alheia à atividade normal das empresas, que os fundamentais dessas empresas mantém-se os mesmos e que, simplesmente, há interrupções extraordinárias, seja na cadeia de distribuição, seja na cadeia de fornecimento. E, portanto, essas entidades e os nossos associados estão prontos também para auxiliar essas empresas no que for preciso.

Uma das coisas interessantes do setor do factoring é que são empresas têm o dedo em cima do pulso do resto das empresas, porque conseguem perceber como é que estão de saúde. O confirming – em que uma instituição pode adiantar o pagamento a fornecedores – tem vindo a crescer imenso. Isso diz o quê sobre o estado de saúde das empresas portuguesas?

O confirming tem-se tornado ao longo dos anos numa peça fundamental no financiamento das empresas. Hoje, representa cerca de 15 mil milhões de euros em volume de faturas que são pagas. Tem um nível de representação muito grande, dos maiores da Europa. E já é um instrumento normal de financiamento das empresas, uma prática normal de apoio, não só às empresas que utilizam, mas também aos fornecedores que fornecem a grandes empresas. Portanto, estamos a falar de pequenos fornecedores que fornecem a grandes grupos portugueses e que podem utilizar o confirming para colmatar algum desiquilíbrio de vantagem negocial que possa ter na transação que faz dos seus produtos. Portanto, o confirming vem democratizar um bocado a relação entre fornecedor, os grandes fornecedores e pequenas empresas em Portugal.

Mas teoricamente não deveria haver cada vez menos necessidade de recorrer e pagar a serviços externos para poder fazer esse nivelamento?

Num mundo perfeito, em que tudo fosse feito a pronto pagamento… Mas mesmo nesse mundo não é possível, porque a cadeia de produção de muitas empresas leva tempo e é preciso financiar antes. Leva tempo. É claro que há setores de pronto pagamento, caso do retalho. Mas a maioria dos setores tem que se fazer pagamento a longo prazo. E, nesse caso, o confirming e o factoring vêm auxiliar essa democratização também entre empresas.

Como é que tem sido a divisão entre o factoring doméstico e o internacional?

O sector internacional tem vindo a crescer bastante ao longo dos anos. No último ano, recuperou bastante através da recuperação das exportações. O ano passado cresceu cerca de 15% e, portanto, o factoring internacional, de apoio às exportações, vale hoje 7% do total das exportações portuguesas. Ou seja, 7% das exportações já é feita através do factoring de exportação, porque não só ajuda a financiar as empresas que exportam, mas também vem garantir a cobrança dessas exportações. Portanto, os nossos associados também acabam por garantir um bom pagamento dessas exportações, que é feito às vezes para países exóticos, de difícil acesso no local.

E o doméstico?

O factoring doméstico também, mas menos. Isto porque depende muito também do crescimento português. Portanto, nos dois últimos anos tem tido estável, por causa da pandemia, e cresceu um bocadinho mais. O confirming é um segmento que também tem vindo a crescer bastante. O mesmo movimento temos vindo a no leasing, que cresceu no ano passado cerca de 9,5%. O renting cresceu ligeiramente menos, porque está muito dependente ainda da venda das viaturas.

Mas este crescimento não é mais um efeito de ressalto face a 2020?

Sem dúvida. Mas mesmo comparando com 2009, que é um ano base, já houve ou um igualar dos volumes em relação a 2019 ou mesmo um crescimento. O factoring cresceu acima de 2019, o leasing também cresceu acima de 2019 e o renting está ainda um bocadinho abaixo de 2019, mas cresceu em 2020.

É isso que espera para 2022 um crescimento na mesma linha, mas com uma margem maior para as empresas do sector?

É exatamente o que esperamos. Neste momento só temos os números de janeiro 2022, mas já se nota. Em janeiro e fevereiro ainda é difícil porque não tem ainda a componente da guerra da Ucrânia, mas já se nota um crescimento diversificado nos três setores. Mas lá está, no primeiro trimestre do ano – retirando o efeito da guerra da Ucrânia – comparando com o primeiro trimestre de 2021, prevemos claramente a continuação do aumento. Primeiro por via do volume, porque os preços aumentam, talvez não necessariamente em termos de quantidade de viaturas vendidas.