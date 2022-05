O fogo cruzado que vai de Setúbal a São Bento. Ouça o podcast “Maquiavel para Principiantes” de Rui Calafate

Ouça e acompanhe o podcast “Maquiavel para Principiantes” em:

Spotify | Google Podcasts | Apple Podcasts

Setúbal sob fogo cruzado: a autarquia liderada pelo PCP está a ser alvo de investigação mas viu a audição do seu presidente chumbada pela maioria absoluta do PS. Em causa, o caso dos refugiados ucranianos que foram recebidos por dois cidadãos russos alegadamente próximos do Kremlin

Ainda por cá, a Web Summit, evento que recebe 11 milhões de euros por ano para se realizar em exclusivo em Portugal, resolveu dar um saltinho ao Rio de Janeiro e colocou Moedas em brasa.

Da geringonça de esquerda aos primeiros sinais de Lula como candidato ao Palácio do Planalto, a edição desta semana passa ainda pelas Selvagens e pelas Filipinas.

Este podcast do JE e da autoria de Rui Calafate, conta com a condução de José Carlos Lourinho e o som é cuidado por Nuno Braga. A música está a cargo de KaSpar.

Semana a semana, Rui Calafate folheia este manual com frieza, independência e racionalidade, trazendo temas que vão da política nacional ao panorama internacional, passando pela comunicação e media. No final, conheça as sugestões culturais e as notas mais importantes da semana.