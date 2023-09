As medidas, que devem ser apresentadas na próxima semana vão ter dois âmbitos de ação, “por um lado o reforço do apoio que já tínhamos criado e por outro lado uma tentativa de estabilização das taxas de juro dos contratos de crédito à habitação.

15 Setembro 2023, 17h37

A ministra da Habitação, Marina Gonçalves, falou aos jornalistas sobre a subida das taxas de juro, afirmando que “o Governo já definiu um conjunto de medidas” para combater o décimo aumento consecutivo pelo Banco Central Europeu (BCE) das taxas. A ministra considera que “o aumento das taxas de juro não é algo que aconteceu hoje, tem vindo a aumentar, temos um apoio ao crédito à habitação, na próxima semana iremos apresentar novas medidas, não apenas de apoio, mas para estabilizar a taxa de juro e, portanto, este é o foco do trabalho que está em curso”.

“Temos 185 mil famílias que estão a receber o apoio à renda, estamos neste momento a fazer o recalculo das famílias que tinham taxas de esforço acima de 100% e, portanto, esta é a medida mais imediata e com efeito mais imediato no mercado de arrendamento atual. precisamos de canalizar novas respostas para o mercado de arrendamento, não apenas numa resposta a médio prazo, que é sem dúvida a nossa prioridade, mas também no curto prazo, o porta 65 é um bom exemplo disso”, revela a Marina Gonçalves.

A ministra não adianta um valor para o limite do aumento das rendas, afirmando que o Governo vai “começar a ouvir as diferentes entidades do sector, ter este trabalho de auscultação, e só no final é que temos condições de tomar decisões sobre a solução”.

As medidas, que devem ser apresentadas na próxima semana, vão ter dois âmbitos de ação, “por um lado, o reforço do apoio que já tínhamos criado e, por outro lado, uma tentativa de estabilização das taxas de juro dos contratos de crédito à habitação, portanto estes são os dois focos que estamos a trabalhar, na próxima semana com os diplomas apresentados, temos mais condições de apresentar estas medidas”, sublinha a ministra.