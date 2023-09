A 9ª edição do Guiões – Festival do Roteiro da Língua Portuguesa arranca hoje e ambiciona, uma vez mais, pôr mais mentes criativas a escrever argumentos para projetos de cinema e audiovisual.

13 Setembro 2023, 06h30

O Festival do Roteiro da Língua Portuguesa – Guiões – está de regresso a Lisboa de 13 e 17 de setembro. Na 9ª edição haverá sessões de pitching de 26 projetos de cinema e audiovisual, entre os quais cinco guiões portugueses de terror finalistas do novo Prémio MOTELX Guiões.

O evento tem como epicentro o cinema São Jorge, em Lisboa, mas algumas das atividades têm lugar na Cinemateca Portuguesa e no Inspira Liberdade Boutique Hotel. O objetivo, esse, é o mesmo: estimular a escrita de argumentos para cinema e audiovisual em língua portuguesa, para que se possa preencher um dos requisitos indispensáveis a um bom filme, i.e., um bom guião.

Mas não só. Para que os candidatos a argumentistas tenham mais possibilidades de fazer vingar os seus projetos, o festival também organiza várias sessões de esclarecimento sobre o programa de financiamento Europa Criativa e sobre os concursos do Instituto do Cinema e do Audiovisual, a que se somam masterclasses e workshops, entre elas uma oficina de produção orientada pelo brasileiro Rodrigo Teixeira, sobre o processo de produção do filme de terror “The Witch”, de Robert Eggers, em que participou como produtor.

Refira-se que, no primeiro dia do festival, 13 de setembro, será anunciado o vencedor do novo Prémio MOTELX Guiões, escolhido dentre os cinco finalistas: “Maria não me Mates”, de Sofia Perpétua, “Mar Agreste”, de André Marques, “Dentes e Garras”, de Francisco Lacerda e Amarino França, “Trauma”, de Tiago Matos, e “Faz-te um Homem”, de André Murraças.

Selecionados pela equipa do MOTELX e do Guiões, a partir das mais de 50 propostas submetidas ao prémio de melhor argumento de terror em longas-metragens ainda não produzidas em Portugal, os projetos dos cinco finalistas serão avaliados por um júri constituído para o efeito, que integra Daniel Bandeira, realizador e argumentista do filme “Propriedade”, Filipe Homem Fonseca, argumentista e humorista, e Sandra de Almeida, diretora e programadora do Shortcutz.

Estão, também, programados debates sobre diversas temáticas, com destaque para o debate sobre inteligência artificial, em parceria com a APAD – Associação Portuguesa de Argumentistas e Dramaturgos, moderado por Paulo Portugal, que conta com a participação de José Pacheco Pereira, Rui Neto Pereira, Patrícia Akester e Bruno Carnide.

Outra novidade da edição de 2023 envolve a MUTIM – Mulheres Trabalhadoras das Imagens em Movimento, cuja direção irá selecionar um dos guiões/roteiros portugueses finalistas das competições de Longas e Pilotos de Séries, para um novo prémio, que consiste numa mentoria profissional para o desenvolvimento do guião/roteiro. A MUTIM também irá participar num dos debates da programação do Guiões, enquanto parceira, assim como o realizador Luís Filipe Rocha, presente no Cinema São Jorge para debater com o público o seu filme “Cinzento e Negro”, com Joana Bárcia, Filipe Duarte, Miguel Borges e Mónica Calle nos principais papéis.

Criado em 2014, o Guiões tem como principais objetivos contrariar “os baixos índices de criação e de produção cinematográfica em Língua Portuguesa, considerando que se trata da 5ª língua mais falada no mundo; ajudar a ultrapassar as dificuldades que “guionistas/roteiristas de Língua Portuguesa encontram para conseguir chegar a agentes, produtores, realizadores e investidores”, constituindo-se como ponto de encontro anual entre guionistas/roteiristas/criadores cinematográficos de língua portuguesa e os profissionais da indústria cinematográfica – nomeadamente produtores, realizadores e distribuidores – “que poderão dar sequência ao material criado”, conforme se pode ler no site do festival.

A participação em todas as atividades é gratuita mediante inscrição online. Consulte aqui a programação e informações adicionais sobre a 9ª. Edição do Guiões.