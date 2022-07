O inverno dos mercados está a chegar

Preparem-se porque infelizmente não trago boas notícias. Os prenúncios no horizonte não são animadores e diversos reputados analistas avisam-nos que, tal como na fábula, convém fazermos desde já como a formiga e não como a cigarra, enquanto os duros dias frios não chegam. Na frase tornada famosa pela série “A Guerra dos Tronos”, winter is coming.

Na mais recente edição mensal do BPI Research, o banco presidido por João Pedro Oliveira e Costa avisa os seus stakeholders, sem rodriguinhos: “Avizinha-se um outono tempestuoso”. Tempestade essa não só derivada do continuado condicionamento da guerra da Ucrânia no cenário internacional e da volatilidade provocada no sector energético, que tem como consequência a incerteza provocada nos cenários económicos, mas também de outros fatores de relevo como o combate a uma inflação que atinge níveis recorde e que, devido aos aumentos de taxas de juro previstos, aumenta o risco de uma, justificadamente, temida estagflação.

Como é escrito no mesmo relatório: “A economia global encontra-se numa das alturas mais complicadas dos últimos 40 anos”. O que é dizer muito se pensarmos nas crises que já sofremos neste século apenas.

Salientando os principais desafios que enfrenta a zona euro nos próximos meses, os analistas citam sondagens de opinião que apontam já para uma desaceleração do sector dos serviços, o qual ainda mal iniciava a sua recuperação após o fim das restrições pandémicas. “Neste sentido”, avisam, “o aumento do custo dos serviços é também motivo de preocupação”, dado que a inflação está a ser transferida dos bens para o resto dos componentes do cabaz.

Assim sendo, a previsão para a inflação na zona euro é revista em alta para 7,5% na média de 2022. Uma combinação, portanto, de inflação elevada e altas taxas de juro que explica a revisão em baixa do crescimento na zona euro para 1,7%, substancialmente abaixo dos 2,9% antes previstos.

Como se poderá então evitar a recessão? Para os autores do relatório, tal dependerá de uma combinação que reúne o dinamismo do mercado de trabalho, a poupança acumulada pelas famílias durante a pandemia e as medidas fiscais nacionais implementadas para compensar o aumento da inflação.

A somar à premonição de uma tempestade no outono por parte do BPI, no passado fim de semana também Katie Martin citava, na sua coluna do “aumento”, o BlackRock Investment Institute e o Barclays para que dizer que terminou uma que durou mais de 30 anos.

Em lugar da previsibilidade do cenário macroeconómico, temos agora a instabilidade. Ou, nas palavras dos analistas do Rabobank, “o enlouquecedor pêndulo do mercado”. Acabou a era da Grande Moderação, começou a da Grande Exasperação. Esperemos que dure o menos possível.

Está de parabéns a Secil. Como este jornal noticiou, a cimenteira lançou no mercado um betão com menor intensidade carbónica, que pretende promover a economia circular através da incorporação de resíduos reciclados, o que implica uma menor utilização de matéria-prima virgem. Apresentado como o primeiro betão com zero emissões de CO₂ em Portugal, este é um ótimo passo em frente no caminho da sustentabilidade.