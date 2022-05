O Jornal Económico num minuto

No âmbito da publicação do “Quem é Quem na Consultoria em Portugal 2022” do JE, Paulo Morgado, co-fundador e managing partner da BridgeWhat, uma empresa de consultoria que opera em Portugal e Espanha, aborda as melhores estratégias para o crescimento das empresas. A entrevista é conduzida pelo jornalista do JE, João Santos Costa.