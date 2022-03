O melhor do Boa-Bao em sua casa, agora em exclusivo através da Glovo

É agora possível usufruir dos pratos asiáticos do Boa-Bao, no conforto de sua casa.

O restaurante, presente em Lisboa, Porto e Barcelona, fechou uma parceria ibérica em exclusivo com a Glovo que, durante dois anos, será a responsável por levar os melhores sabores da Ásia a sua casa, em menos de 30 minutos.

Para assinalar esta parceria, as duas marcas lançam em conjunto um passatempo no Instagram, que decorre durante duas semanas, através do qual oferecem uma viagem de 10 dias por várias cidades na Malásia com um itinerário completo para conhecer um dos países asiáticos representados no menu do restaurante Boa-Bao.

Para Joaquín Vázquez, general manager da Glovo em Portugal, “esta é mais uma iniciativa alinhada com a nossa estratégia que pretende reforçar a relação da Glovo com o mercado português. Este é o quinto ano de operação em Portugal e queremos continuar os bons resultados obtidos até agora – em 2021 registámos um crescimento superior a 100% em todas as categorias. O Boa-Bao é um dos restaurantes asiáticos mais reconhecidos do país e não podíamos estar mais orgulhosos por ser os responsáveis por levar os seus sabores a casa de todos”.

Gregg Hupert, CEO do Boa-Bao, acrescenta que “esta relação com a Glovo reforça a importância que o Boa-Bao dá a cada viagem gastronómica dos nossos “passageiros”. O nosso maior objetivo é que os clientes desfrutem das nossas receitas originais em casa, com a máxima qualidade e com um tempo de espera como se estivesse sentado num dos nossos restaurantes. A viagem será certamente inesquecível”.

O Boa-Bao abriu, originalmente, em Lisboa em Março de 2017 com a promessa de nos levar numa inesquecível viagem de descoberta da Ásia. Dando a possibilidade de numa só refeição provar diferentes sabores do Oriente, no conceito pan-asiático o roteiro inclui o que de melhor se come nas ruas da Tailândia, Vietname, Laos, Cambodja, Malásia, Filipinas, Índia, Japão, China, entre outros. A cozinha do Boa-Bao respeita as receitas originais, sem fusões ou reinvenções apresentando pratos tradicionais dos diferentes países que representa, complementados por cocktails de assinatura que reforçam a ligação com a Ásia, e uma experiência original para ser desfrutada nos restaurantes (de Lisboa, Porto e também Barcelona) ou em casa (agora através da Glovo).