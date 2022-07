O mundo em crise, mas com o consumidor ainda no controlo

Com o aumento generalizado do custo de vida, não é surpreendente que o último EY Future Consumer Index (FCI) nos mostre que a sensibilidade aos preços se tenha tornado na maior preocupação para muitos consumidores.

Contudo, a experiência pandémica tornou os consumidores muito mais resistentes à mudança e à incerteza. O Índice mostra que, em vez de reagir passivamente à incerteza, as pessoas estão a responder ativamente – ou pelo menos a tentar fazê-lo. Três temas-chave surgem deste último estudo do EY Future Consumer Index:

Redução de custos:

os consumidores estão a substituir, mas não a sacrificar

45% consideram a compra de alimentos embalados de marcas próprias.

59% estão a comprar alternativas mais baratas.

54% estão a gastar menos em entretenimento fora de casa.

35% esperam gastar menos na entrega de mercearias.

Sustentabilidade:

os consumidores mantêm os seus valores

63% dizem que o preço elevado os dissuade significativamente de comprar produtos sustentáveis.

46% dizem ser mais provável que arranjem as coisas avariadas/estragadas do que as substituam.

83% estão a tentar poupar energia.

13% vão deixar de comprar as marcas que não estão a fazer o suficiente para ajudar o ambiente.

Digital:

os consumidores valorizam cada vez mais experiências e produtos alternativos

45% estão a usar smartphone para fazer compras online.

47% indicam o custo elevado de portes de entrega como a principal frustração das compras online.

51% estão a visitar as lojas físicas com menos frequência.

Quais são as implicações para os retalhistas e marcas de produtos de consumo?

Quatro imperativos para os negócios

1. Rever operações e portefólios para obter resultados em termos de acessibilidade

Os consumidores estão cada vez mais propensos a negociar em baixa a fim de obterem os produtos que desejam aos preços que podem pagar. Neste ambiente inflacionário, as empresas devem considerar como podem gerir a sua carteira de produtos para otimizar para melhores resultados em termos de preços.

A pandemia tornou os consumidores mais dispostos a mudar para as marcas próprias. Isto dá aos retalhistas uma oportunidade de expandir a sua oferta. Mas as marcas também precisam de encontrar fontes alternativas de fornecimento, ingredientes ou componentes e experimentar outros atributos do produto, tais como embalagens e tamanhos de embalagens, para garantir que podem otimizar da forma mais eficaz o preço.

2. Adaptar estratégias de sustentabilidade para fornecer soluções rentáveis

Os consumidores estão cada vez mais sensíveis ao preço, mas não estão dispostos a abandonar a sua crescente determinação de viver e comprar de forma mais sustentável. Muitas empresas terão de adotar uma nova estratégia, abordando os produtos e serviços sustentáveis como uma opção rentável para o consumidor, e não como uma escolha superior.

No centro desta mentalidade está a necessidade de investigar modelos que mantenham os produtos em circulação durante mais tempo, tais como o aluguer, a revenda e a reparação. Isto também forma uma necessidade de construir escala nas soluções de sustentabilidade existentes, para que se possam tornar rentáveis do ponto de vista da aquisição.

3. Investimento no compromisso de reequilíbrio para acomodar novas oportunidades digitais

O mundo físico não se tornará subitamente secundário em relação ao reino digital, mas é provável que a proeminência do digital, que se espalhou durante a pandemia, continue a crescer. Isto dará às marcas novas formas de se envolverem online e explorar outras oportunidades emergentes: metaverso.

Os consumidores estão a tornar-se menos leais nas suas decisões de compra. As empresas devem focar os seus esforços na definição de uma proposta de marca distinta, explorando novas e direcionadas formas de se envolverem com os consumidores através de múltiplos canais. Isto inclui a experimentação da inovação digital, bem como a recolha e o aproveitamento de dados dos consumidores de forma a acrescentar valor às experiências físicas e digitais dos clientes.

4. Definir KPIs que reflitam a mudança dos valores do consumidor

Esta onda do EY FCI reforça a medida em como os valores dos consumidores estão a mudar. As pessoas estão menos motivadas por recompensas financeiras; o estatuto é cada vez mais conferido por comportamentos sustentáveis. As necessidades de trabalho são cada vez mais enquadradas pela flexibilidade e pelo objetivo, em vez de apenas carreiras e salários.

Para satisfazer estes valores emergentes, as empresas devem reconsiderar qual é o seu propósito e os KPIs que pretendem estabelecer para atingir os seus objetivos. As métricas financeiras tradicionais como o crescimento, rentabilidade, preço das ações e retorno dos acionistas estão cada vez mais a dar espaço a métricas não financeiras como as emissões, diversidade e inovação. As empresas devem considerar e rever estas métricas no contexto dos consumidores que servem e das pessoas que empregam, e desenvolver novos KPIs que incorporem valores não financeiros na sua cultura empresarial.