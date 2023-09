Agora que está na liderança da FEP, quais são os seus principais projetos e ambições? Acredito que unidos – estudantes, docentes, investigadores, colaboradores, Alumni e stakeholders – conseguiremos alcançarmos a excelência que procuramos. Tenho a ambição de fazer da FEP uma escola colaborativa com a restante Universidade do Porto, com uma atitude ambiciosa e inovadora capaz de responder permanentemente aos desafios sociais, económicos, ambientais e tecnológicos. E com uma cultura inclusiva, dinâmica, flexível e internacional em todos os domínios da sua missão, bem como com uma gestão democrática, transparente e descentralizada, que fomente a participação, valorize a pluralidade de opiniões e aceite o erro como fonte de aprendizagem e melhoria permanente. Pretende-se ainda uma escola com diversidade científica e multidisciplinaridade no ensino de excelência e na investigação potenciada; com abertura e conexão efetiva com a comunidade empresarial, social e cultural; que reconheça o valor das pessoas (que estudam ou trabalham) que contribuem para a vida da FEP e que valorize os seus stakeholders externos, que esteja alinhada com as agendas para a transição digital e climática e, de forma mais geral, comprometida com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Diante da complexidade da tarefa e dos inúmeros obstáculos que encontraremos, incluindo constrangimentos organizacionais, financeiros ou mesmo políticos, a colaboração de todos é crucial.

Qual é o plano de ação para a ligação entre a FEP e o mundo empresarial?

A ligação entre a FEP e o mundo empresarial insere-se no âmbito da terceira missão da Faculdade, o serviço à sociedade. Um dos objetivos é dotar a FEP dos meios necessários à criação de valor assente no conhecimento em Economia e Gestão, tendo para tal sido decididas várias medidas como a criação do Clube de Gestores (já constituído), que visa reforçar a ligação ao mundo empresarial. O Clube deverá partilhar com a comunidade FEP conteúdos, problemas e soluções . E a criação do Gabinete de Projetos e Relação com Empresas, que, entre outras funções, deverá assegurar um apoio pró-ativo à interface com o meio empresarial, reforçando a ligação ao setor empresarial, ao setor público e ao terceiro setor, e apoiando a prestação de serviços realizada por estudantes, bem como projetos de investigação aplicada envolvendo docentes, investiga- dores e estudantes. Um segundo objetivo no âmbito do serviço à sociedade é aumentar a valorização, a visibilidade e o impacto do conhecimento. Destaca-se a criação do Gabinete de Estudos Económicos, Empresariais e de Políticas Públicas (G3E2P) – Produção de conhecimento económico, empresarial e social estratégico e útil para a sociedade e o seu tecido empresarial, incluindo propostas de políticas públicas inovadoras.

Quais são os principais desafios que o País enfrenta?

Os desafios são muitos, mas todos eles se prendem com a necessidade de elevar o potencial de crescimento da economia portuguesa, pois tal permitirá, simultaneamente, uma redução dos rácios de endividamento, público e privado, e mais receitas públicas para financiar despesas cruciais para o bem-estar e a produtividade: saúde, educação e outro investi- mento público reprodutivo. Portanto, o desafio primordial é a adoção de reformas estruturais que permitam elevar o crescimento potencial, mas isso depende da vontade e iniciativa política do Governo (que parece ser muito pouca, após estes anos no poder) e um acordo mínimo com a oposição, pois várias reformas precisam de uma maioria alargada.