“O nosso anjinho já está no colo do pai”. As reações à morte do bebé de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez anunciaram na segunda-feira nas suas redes sociais a morte de um dos gémeos que o casal estava à espera. Georgina estava grávida de uma menina e de um menino, que morreu.

Foram já várias as personalidades e instituições a reagir à morte do bebé. A irmã do jogador, Katia Aveiro, fez uma publicação na sua conta do Instagram, onde diz que “o nosso anjinho já está no colo do pai” e acrescenta que “a nossa menina que está cá firme, forte e cheia de saúde, vai nos ensinar cada vez mais que só o amor importa”.

A outra irmã do jogador, Elma Aveiro, partilhou a mensagem do jogador português e da namorada, e a mãe, Dolores Aveiro, partilhou a publicação da filha Katia Aveiro.

Para além da família de Cristiano Ronaldo, os clubes por onde o internacional português já passou, também reagiram à morte do bebé. O Sporting escreveu no Twitter: “Muita força, Cristiano. A família sportinguista está convosco”.

O Real Madrid emitiu um comunicado oficial, que partilhou nas suas redes sociais, onde destaca que se une à dor de toda a família e quer mostrar todo o seu carinho e afeto.

A Juventus respondeu à publicação do jogador no Twitter, onde diz que os seus pensamentos e orações estão com o jogador, Georgina e com toda a família durante este período.

O atual clube de Cristiano Ronaldo, Manchester United, partilhou a publicação do jogador e diz: “Enviando amor para ti e para a família neste período”.

Outros clubes, como o Liverpool, o Manchester City, o Newcastle, o Tottenham, o Spartak de Moscovo, o Lokomotiv de Moscovo, o Arsenal, o Cádiz e o Monaco também enviaram condolências para o jogador e para a família.

Os colegas de Cristiano Ronaldo no Manchester United não ficaram indiferentes à dor do craque português e de Georgina. Para além do guarda-redes David de Gea, e do jogador Alex Telles, também Marcus Rashford reagiu à notícia: “Irmão, os meus pensamentos estão contigo e com a Georgina. Sinto muito”.

O ex-internacional brasileiro Pelé, Pepe, Dybala, Álvaro Morata, Lucas Vázquez, James Rodríguez e Marco Asensio também deixaram o seu carinho.

Fora do relvado, o motociclista francês Fabio Quartararo e os velocistas jamaicanos Usain Bolt e Yohan Blake não deixaram de enviar condolências.

A irmã de Georgina Rodríguez , Ivana Rodríguez, a modelo Alessandra Ambrosio, a modelo e namorada do jogador de futebol João Féliz, Margarida Corceiro, a designer italiana Chiara Ferragni e o ator português Ricardo Pereira foram outras personalidades que também deixaram o seu carinho ao jogador e à família.