Luís Montenegro volta a tentar a liderança do PSD, pela terceira vez, e segue como favorito para as eleições diretas marcadas para 28 de maio, estando o congresso do partido, o 40º, agendado para o início de julho, quando será consagrado o novo líder, que sucede a Rui Rio.

Em entrevista ao Jornal Económico, Montenegro garante que o PSD nunca esteve em crise de identidade, apesar de todas as discussões sobre a sua natureza, o posicionamento no atual quadro político, e o papel que deve desempenhar na sociedade. Diz querer um partido capaz de agregar a direita e cativar quem não vota, para ser alternativa ao PS, mas vê-o, especialmente, como um partido reformador. É isso que destaca no legado de Pedro Passos Coelho, ele que é visto como um herdeiro do “passismo”, de quem foi líder do grupo parlamentar. “Tive muita honra em ter ajudado a assegurar a estabilidade desse período, em ter contribuído e ajudado a desenhar políticas novas”, diz. E menciona o Chega para dizer que não pode ser o tema de campanha. “É fazer um frete ao PS e ao Dr. António Costa, que são os seus maiores aliados”, afirma.

