21 Setembro 2023

Para quem recorre a crédito habitação quando compra casa há um conjunto de indicadores que deve avaliar, idealmente antes mesmo de dar esse passo que constitui porventura a decisão mais importante da vida financeira de um consumidor ou agregado familiar.

Um desses indicadores é o spread. Hoje fala-se mais sobre este e outros termos financeiros, pois, muitas famílias estão a sentir o impacto nos seus créditos da subida da Euribor e uma das formas de o mitigar será avaliar as condições negociadas, nomeadamente através do spread, reduzindo-o, se possível. O spread, sendo uma componente da taxa de juro, será um termo familiar para muitos consumidores que contrataram ou vão contratar crédito à habitação, mas pelo peso que poderá revestir no montante de juro que vão pagar ao banco pelo empréstimo, não deve ser desvalorizado.

O spread é livremente definido pelo banco, caso a caso e contrato a contrato. Para tal, o banco avalia o perfil do consumidor e o risco associado ao financiamento, tendo em consideração, por exemplo, a sua capacidade financeira, o montante global do financiamento, a eventual existência de outras responsabilidades de crédito e o peso do empréstimo comparado com o valor do imóvel.

O spread contratado vai vigorar, em princípio, ao longo do prazo de maturidade do empréstimo, mas se houver incumprimento por parte do devedor, por exemplo, poderá ser agravado.

Para quem contratou crédito habitação há mais de 10 anos é possível que esteja a pagar um spread elevado, se comparado com o atualmente praticado no mercado. Atualmente há ofertas bancárias com spreads abaixo de 1% no crédito habitação, com bancos a oferecer spreads de 0,85%.

Obviamente não se aplicará a todos os contratos de crédito à habitação, mas quem estiver com spreads altos pode tentar renegociar com o banco melhores condições e assim acomodar o impacto do aumento da taxa de juro no orçamento familiar.

Mas atenção! Se o fizer lembre-se de avaliar bem antes de aceitar qualquer proposta que lhe seja feita, nomeadamente para a subscrição de produtos ou serviços, ou seja, de seguros de saúde, PPR ou até trens de cozinha, purificadores de água, vinhos ou outros.

