“Marias são as mulheres únicas de personalidade, uma mistura de feminilidade com liberdade”, escreve Carol Antony na introdução ao menu que mistura a cozinha tradicional brasileira com a cozinha tradicional portuguesa.

18 Junho 2023, 20h00

Uma blogger brasileira, Ana Costa, visitou Lisboa e pôs este restaurante dos brasileiros Carolina Antony e João Fedorowicz no Top 5 dos melhores restaurantes de Lisboa, ao lado do Praia do Parque; do JNCQUOI; do JNCQUOI Ásia; e do 100 Maneiras. Foi o quanto bastou para o Jornal Económico ir ver como era o novo restaurante do Chiado.

O quinto da lista do Top 5 da blogger Ana Costa é o restaurante da chef brasileira Carolina Villar Antony, que é mulher do ator Marcello Antony, e que se situa num dos lugares mais turísticos de Lisboa. O restaurante que fica na Rua da Misericórdia tem uma decoração a invocar o teatro revista e a “voz das mulheres”, como nos conta a chef carioca Carol Antony.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor