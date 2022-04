“O treinador quer jogar”. Como o primeiro-ministro das Ilhas Virgens Britânicas foi detido por tráfico de droga

Na passada quinta-feira, Andrew Fahie foi detido no aeroporto de Miami, na Flórida, por suspeitas de envolvimento em tráfico de droga. Num enredo que faz lembrar o da série do Netflix “Narcos”, um infiltrado da DEA, que se fez passar por membro do Cartel de Sinaloa, convenceu Fahie a permitir a utilização do território como plataforma para o transporte de cocaína para Porto Rico.

De acordo com o “The Guardian”, antes de chegar a Fahie, o informador da DEA estabeleceu contacto com uma responsável da administração portuária das Ilhas Virgens Britânicas, que demonstrou disponibilidade para se envolver no tráfico de droga. Questionada se o chefe do governo também estaria disposto a participar, a mesma responsável admitiu que sim. “Sei o tipo de pessoa que ele é. Se vir uma oportunidade, irá agarrá-la. Ele é um pouco corrupto de vez em quando. Nem sempre é honesto”, terá dito ao agente da DEA.

No dia seguinte, o suposto traficante recebia uma mensagem no WatsApp a confirmar que o líder do governo local também queria uma fatia do bolo: “o treinador chefe quer jogar com a equipa nesta temporada”.

De seguida, o infiltrado da DEA chegou à fala com Andrew Fahie e selou um acordo que previa que o político recebesse o equivalente a 12% do preço de rua da droga transportada através do território. Foi o próprio Fahie que fez as contas ao preço da droga, com uma calculadora, esperando receber 7,8 milhões de dólares (7,3 milhões de euros) no primeiro carregamento, segundo os documentos da acusação.

Andrew Fahie

Na mesma ocasião, Fahie ter-se-á queixado do facto de o governo britânico “não lhe pagar o suficiente” e de estar há anos a tentar afastá-lo do cargo. Revelou ainda que tem utilizado o seu cargo de primeiro-ministro para proteger criminosos. “Há muita gente que não entrego aos britânicos. Eles querem capturar algumas pessoas, mas eu vejo o que eles andam a fazer e protejo essas pessoas”, confessou.

Fechado o “negócio”, o informador da DEA convenceu Fahie a acompanhá-lo numa viagem a Miami, onde receberia o primeiro pagamento. Foi nessa viagem que o primeiro-ministro foi detido, tendo-se mostrado surpreso e exclamado: “Porque estou a ser preso, se não tenho droga nem dinheiro na minha posse?”.

Nascido em 1970, Andrew Fahie liderada o governo das Ilhas Virgens Britânicas desde 2019. As autoridades britânicas preparam-se agora para suspender a constituição local e governar diretamente o território ultramarino, até que seja eleito um novo executivo.