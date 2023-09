Observatório de Preços Agroalimentar já está disponível. “Mais justiça ao longo de toda a cadeia”

A plataforma, que foi criada por despacho do Ministério da Agricultura e Alimentação e do Ministério da Economia e Mar, surge como um instrumento de reforço da transparência e eficiência do processo de comercialização de produtos agroalimentares.

14 Setembro 2023, 11h47

O Observatório de Preços Agroalimentar, composto por uma lista com 26 produtos alimentares com atualização mensal, foi disponibilizado esta terça-feira pelo Ministério da Agricultura e da Alimentação. A plataforma, que foi criada por despacho do Ministério da Agricultura e Alimentação e do Ministério da Economia e Mar, surge como um instrumento de reforço da transparência e eficiência do processo de comercialização de produtos agroalimentares, disponibilizando informação regular dos preços da produção ao consumo referentes a um cabaz de produtos. Segundo a ministra Maria do Céu Antunes, o Observatório contribuiu para “mais justiça ao longo de toda a cadeia”, com “preços justos ao consumidor e rendimentos justos ao sector”. “Mais e melhor informação será sinónimo de um processo de decisão mais sólido, mais transparente e mais compreendido pelos cidadãos, cuja segurança alimentar é um desígnio também abraçado pelo sector agrícola”, continua a governante citada em nota publicada na página do Ministério. Segundo a ministra da Agricultura e Alimentação, a tutela pretende “identificar os principais fluxos e pontos ao longo da fileira para recolha de informação sobre os custos da atividade e caracterização das componentes da formação do preço e margens líquidas e, com isso, dar suporte à formulação das políticas no sector agroalimentar”.

RELACIONADO