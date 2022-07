OCDE avisa que há margem para tornar impostos sobre habitação mais eficientes e equitativos

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) considera que há “margem significativa” para que os impostos sobre a habitação se tornem mais eficientes, equitativos e geradores de receita. Esta indicação consta do relatório “Housing Taxation in OECD Countries”, que foi publicado esta quinta-feira.

“Ainda que os impostos sobre a habitação tenham um papel importante nos países da OCDE, há margem significativa para melhorar a sua eficiência, equidade e potencial de receita”, é sublinhado no documento agora conhecido.

Nesse quadro, a OCDE nota que em muitos países os impostos em questão são calculados com base em avaliações desatualizadas dos imóveis, o que “reduz significativamente o potencial de receita”. Aliás, essas receitas não têm crescido em linha com a valorização das propriedades, o que confirma esse desajuste, é frisado.

Utilizar valores desatualizados como base para a tributação pode resultar também, destaca a organização liderada por Mathias Cormann, numa ameaça à equidade, na medida em que os agregados cujos propriedades se tornaram mais valiosas podem, então, não estar a pagar mais impostos.

Por outro lado, a utilização da base referida é uma ameaça à eficiência económica, já que podem acabar por incentivar os cidadãos a continuarem em imóveis que são sujeitos a uma exigência fiscal inferior, “mesmo que já não sejam adequados”.

A OCDE alerta, além disso, que os países têm uma elevada dependência face aos impostos sobre as transações, ainda que tal possa reduzir a mobilidade residencial e, à boleia, a mobilidade laboral. Esta não é a primeira vez que a OCDE recomenda um alívio deste tipo de tributação, repetindo agora o conselho.

O relatório divulgado esta quinta-feira dá conta ainda de que a maioria dos países da OCDE oferecem isenções relativamente às mais-valias relativas às habitações principais, o que poderá beneficiar os agregados mais ricos e agravar a distorção na distribuição das poupanças, daí que seja aconselhável ponderar um limite para esses benefícios fiscais.

“Outras formas de alívio fiscal para contribuintes que vivem nos seus imóveis, em particular o alívio nas hipotecas, poderão ser regressivas e ineficazes” enquanto incentivo a que os cidadãos sejam proprietários das suas casa, é acrescentado.

A OCDE avisa, por outro lado, que os sistemas fiscais têm ainda margem para evasão, recomendando um reforço dos deveres de reporte.

No relatório agora divulgado, deixa-se também algumas notas sobre a sustentabilidade ambiental. “O setor residencial dá um grande contributo para as emissões de CO2 (17% das emissões relacionadas com energia) e gera outros impactos ambientais significativos”, salienta OCDE.

E recomenda a revisão dos incentivos fiscais de modo a assegurar que mesmo os agregados mais carenciados podem renovar as suas casas a favor da eficiência energética. “Isto pode contribuir para uma redução maior das emissões e melhorar a equidade dos incentivos fiscais”, remata a organização, que reconhece também que os preços das habitações dispararam, nas últimas décadas, tornando o acesso dos jovens cada vez mais difícil.